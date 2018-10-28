彰化》「韓流」襲彰！韓國瑜11月3日到溪州為謝典霖、王惠美站台

彰化縣議長謝典霖的臉書個人帳號，27日深夜陸續出現這張圖片，預告韓國瑜將到溪州鄉為謝典霖、王惠美輔選站台。（謝瓊雲翻攝）

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國民黨彰化縣黨部臉書粉絲專頁昨深夜貼文提醒民眾天氣轉涼要注意保暖，同時更預告「韓流來了！」，引發支持者轉貼分享。（謝瓊雲翻攝）

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜參選高雄市長，短短半年掀起超狂熱潮，27日晚間國民黨彰化縣黨部在FB貼文「天氣轉涼，請注意保重身體，韓流來了。」預告韓國瑜將於下周末現身站台，這也是韓國瑜首度到彰化輔選站台，身為北農前總經理，第一站就選擇到北農現任總經理吳音寧的故鄉─溪州鄉。

貼文同步標記謝典霖，並附上一張文宣圖片，預告「韓流來了！韓流到彰化了！」真心為基層發聲、肯為青年世代拚經濟的韓國瑜，將出席彰化縣議員候選人謝典霖、彰化縣長候選人王惠美聯合競選感恩晚會。邀請鄉親到溪州鄉謝典霖議長服務處一起感受韓式旋風。

彰化縣議長謝典霖說，欣賞韓國瑜打選戰，有話直說、不拐彎抹角的性格；且韓不斷強調選舉的目的是為了讓選民有更好的生活，候選人告訴選民想要怎麼做，帶領民眾拚經濟、過更好的生活，而不是一昧抹黑、批評對手，這樣的理念與他相同。

謝典霖說，年少時曾在斗六求學，地緣關係結識不少當地朋友，由於韓流橫掃全台，他透過服務處提出邀請，才知有太多人爭相邀約，目前已有超過百場站台邀請，因此私下再請同學聯繫韓國瑜在雲林的親友，敲了5、6天昨晚終於確認敲定；希望能藉此帶動藍軍候選人士氣、爭取更多中間選民認同，同時一鼓作氣，把縣長候選人王惠美在南彰化的氣勢拉高。

(中時 )

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