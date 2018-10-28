肉質美味澳洲小龍蝦崛起 1斤可賣到500元

頭屋鄉有許多養殖戶紛紛引進澳洲小龍蝦，育種繁殖銷往大陸，1斤可賣到500元，商機無限。（何冠嫻攝）

友善列印
中時
何冠嫻
頭屋澳龍養殖戶莊秉暉，為養殖肉質鮮美Q彈的澳洲小龍蝦，特地引進乾淨清澈的山泉水，讓饕客吃得安心。（何冠嫻攝）
澳洲小龍蝦的市場正在大陸竄起，其繁殖商機高達上億，苗栗頭屋養殖戶也紛紛引進養殖。（何冠嫻攝）

苗栗縣養殖大閘蟹已相當有成，近年澳洲小龍蝦也在苗栗崛起，頭屋養殖戶紛紛引進養殖，並育種銷往大陸，1斤可賣到500元，商機無限。因此正值享用鮮美的大閘蟹時期，也能嘗到口感鮮嫩的小龍蝦，讓饕客們大飽口福。

苗栗縣大閘蟹協會理事長范賢達表示，澳洲小龍蝦的市場正在大陸竄起，今年也開始放養5萬多隻澳洲小龍蝦，並以育苗為主外銷至大陸，其繁殖商機高達上億。

苗栗縣頭屋澳龍養殖戶莊秉暉表示，為養殖肉質鮮美Q彈的澳洲小龍蝦，特地引進乾淨山泉水，並翻修老舊豬寮，打造室內養殖場讓澳洲小龍蝦好好過冬。

莊秉暉將小龍蝦放在戶外池塘養殖，種植水葫蘆、水草等，供小龍蝦遮蔭、淨化水質，他強調養在戶外成長速度較快，而澳洲小龍蝦約在農曆9月成熟，重達3兩左右便是最理想的美味。

「蝦苗相當難養」莊秉暉表示，對小龍蝦來說，每脫一次殼便是嚴重生命威脅。因此池塘的水葫蘆，也是為了提供小龍蝦在脫殼時，有地方躲藏，他還在室內養蝦場，以塑膠水管與磚頭搭建蝦屋，以免在牠們脫完殼、最虛弱時被其他長得較大的小龍蝦吃掉。而小龍蝦存活率有6成至8成，比大閘蟹還高，莊秉暉希望未來還能將外場原本的1分半大的範圍，擴大至兩甲地，養殖更多澳洲小龍蝦、提高品質。

(中時 )

東港迎王「請水」擠爆萬人朝聖 … 父愛感動事業夥伴 年年包車來嘉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。