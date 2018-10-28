肉質美味澳洲小龍蝦崛起 1斤可賣到500元

2018年10月28日 18:41 中時 何冠嫻

頭屋澳龍養殖戶莊秉暉，為養殖肉質鮮美Q彈的澳洲小龍蝦，特地引進乾淨清澈的山泉水，讓饕客吃得安心。（何冠嫻攝）

澳洲小龍蝦的市場正在大陸竄起，其繁殖商機高達上億，苗栗頭屋養殖戶也紛紛引進養殖。（何冠嫻攝）

苗栗縣養殖大閘蟹已相當有成，近年澳洲小龍蝦也在苗栗崛起，頭屋養殖戶紛紛引進養殖，並育種銷往大陸，1斤可賣到500元，商機無限。因此正值享用鮮美的大閘蟹時期，也能嘗到口感鮮嫩的小龍蝦，讓饕客們大飽口福。

苗栗縣大閘蟹協會理事長范賢達表示，澳洲小龍蝦的市場正在大陸竄起，今年也開始放養5萬多隻澳洲小龍蝦，並以育苗為主外銷至大陸，其繁殖商機高達上億。

苗栗縣頭屋澳龍養殖戶莊秉暉表示，為養殖肉質鮮美Q彈的澳洲小龍蝦，特地引進乾淨山泉水，並翻修老舊豬寮，打造室內養殖場讓澳洲小龍蝦好好過冬。

莊秉暉將小龍蝦放在戶外池塘養殖，種植水葫蘆、水草等，供小龍蝦遮蔭、淨化水質，他強調養在戶外成長速度較快，而澳洲小龍蝦約在農曆9月成熟，重達3兩左右便是最理想的美味。

「蝦苗相當難養」莊秉暉表示，對小龍蝦來說，每脫一次殼便是嚴重生命威脅。因此池塘的水葫蘆，也是為了提供小龍蝦在脫殼時，有地方躲藏，他還在室內養蝦場，以塑膠水管與磚頭搭建蝦屋，以免在牠們脫完殼、最虛弱時被其他長得較大的小龍蝦吃掉。而小龍蝦存活率有6成至8成，比大閘蟹還高，莊秉暉希望未來還能將外場原本的1分半大的範圍，擴大至兩甲地，養殖更多澳洲小龍蝦、提高品質。

(中時 )