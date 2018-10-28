新北》毛小孩來搗蛋 張維倩要打造寵物友善城市

2018年10月28日 18:50 中時 葉書宏

民進黨新北市議員張瑞山與新北市議員候選人張維倩與台灣萌愛公益協會共同舉辦「毛小孩來搗蛋寵物嘉年華」公益活動。（葉書宏翻攝）

民進黨新北市議員張瑞山與新北市議員候選人張維倩與台灣萌愛公益協會共同舉辦「毛小孩來搗蛋寵物嘉年華」公益活動，用寵物COSPLAY有趣的宣傳方式宣導流浪動物保護防疫觀念，獲得毛小孩飼主踴躍響應。

主辦單位現場備有免費萬聖節道具及拍立得，要免費讓毛寶貝裝扮，同時也邀請寵物溝通師及訓練師來到現場與各位貓爸狗媽互相交流，滿載而歸。

張維倩提到，本身有收養流浪狗，毛小孩收養時，需要先經過施打疫苗及晶片，才能全面的守護毛小孩健康與安全，同時也建議市府建立TNIVR、TNIVA機制取代傳統TNR，有效控制動物防疫保護，並提高認養率與動物領養資料庫，有效管理飼主與追蹤寵物狀況。

台灣萌愛公益協會理事長陳可蒂提到，新北市轄下還有很多流浪動物，新北市在這一塊的管理上還是有待加強，建議盤點新北市動物收容據點，依動物別分類，將易親人的動物送往市區增加領養率，輔導並追蹤被領養的寵物狀況，新北市為首善之區，應該馬上著手來做不僅能將市容整頓，也讓這些生命得以妥善獲得照顧。

張維倩表示，藉由有趣的活動讓愛寵物的民眾能夠融入萬聖節與毛小孩共創難忘的回憶，毛小孩不僅是現今少子化社會所陪伴人們的好夥伴，同時也陪伴著我們度過開心與低潮。

期盼市府能夠固定配合政府社福團體定期舉辦動物疫苗及認養活動，讓浪浪們可以有個好歸屬，使各位疼愛毛小孩的飼主或有意願領養毛小孩的民眾都能來參與活動。

張維倩呼籲，愛護毛小孩，就應該給牠們安全健康的成長環境，未來，將爭取寵物悠活空間，依照公園面積比例設置寵物活動專區，並建立專區建立規範，如雙重防護門、草皮、衛生袋，及飲水區域等，讓每隻毛小孩都能開心的生活。

(中時 )