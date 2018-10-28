中職》youtube看片紓壓 黃子鵬平常心面對台灣大賽

Lamigo桃猿投手黃子鵬到youtube觀看影片尋找面對壓力的方法。（陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報
/桃園報導
Lamigo桃猿投手黃子鵬。（鍾亞芳攝）

Lamigo桃猿投手黃子鵬昨天首度體驗台灣大賽，為了強化自己的心理素質，他還上「youtube」搜尋關於面對壓力的影片觀看，還有以跟自己對話等方式來適應大賽氛圍。

10月5日Lamigo以8比5擊敗富邦悍將後下半季封王，黃子鵬當天在9局下2出局、壘上無人時登板，面對首位打者他就投出四壞保送，隨後立刻被換下場。

黃子鵬笑說，下半季封王賽時就很緊張，也許是因為當時就經歷過高張力的氛圍，現在更能適應台灣大賽的氣氛，「這樣看來，那次的四壞很有價值。」黃子鵬樂觀道。

昨天台灣大賽G1猿隊在賽事前半段就攻下大幅領先，讓投手群更加安定，「如果分數太近，壘上有有人的話，投手當然會盡量不想失分，不過昨天領先這麼多，投手會比較敢投、不閃躲，以抓出局數為主。」黃子鵬說。

黃子鵬昨役中繼1局被擊出1支安打沒有失分，他說：「想得簡單一點，平常心面對比賽，不要想得太複雜，做太多改變反而會亂掉自己的節奏。」

為了更強化自己的心理層面，黃子鵬帶著招牌的燦爛笑容還透露：「我還到youtube搜尋『面對壓力』的影片來看，看完之後提醒自己，『壓力是好的，要跟壓力做朋友』。」至於有無跟同梯隊友吳丞哲分享影片，黃子鵬笑說：「他心理素質已經很好了，應該不需要。」

(中時電子報)

中職》臨時接替陳鏞基先發 潘彥… 中職》統一獅打線遭壓制 7局結束…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。