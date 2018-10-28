中職》youtube看片紓壓 黃子鵬平常心面對台灣大賽

2018年10月28日 18:37 中時電子報 陳怡誠 、 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿投手黃子鵬。（鍾亞芳攝）

Lamigo桃猿投手黃子鵬昨天首度體驗台灣大賽，為了強化自己的心理素質，他還上「youtube」搜尋關於面對壓力的影片觀看，還有以跟自己對話等方式來適應大賽氛圍。

10月5日Lamigo以8比5擊敗富邦悍將後下半季封王，黃子鵬當天在9局下2出局、壘上無人時登板，面對首位打者他就投出四壞保送，隨後立刻被換下場。

黃子鵬笑說，下半季封王賽時就很緊張，也許是因為當時就經歷過高張力的氛圍，現在更能適應台灣大賽的氣氛，「這樣看來，那次的四壞很有價值。」黃子鵬樂觀道。

昨天台灣大賽G1猿隊在賽事前半段就攻下大幅領先，讓投手群更加安定，「如果分數太近，壘上有有人的話，投手當然會盡量不想失分，不過昨天領先這麼多，投手會比較敢投、不閃躲，以抓出局數為主。」黃子鵬說。

黃子鵬昨役中繼1局被擊出1支安打沒有失分，他說：「想得簡單一點，平常心面對比賽，不要想得太複雜，做太多改變反而會亂掉自己的節奏。」

為了更強化自己的心理層面，黃子鵬帶著招牌的燦爛笑容還透露：「我還到youtube搜尋『面對壓力』的影片來看，看完之後提醒自己，『壓力是好的，要跟壓力做朋友』。」至於有無跟同梯隊友吳丞哲分享影片，黃子鵬笑說：「他心理素質已經很好了，應該不需要。」

(中時電子報)