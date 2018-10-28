中時公益演唱會　與桃園八德志工同歡

表演歌手熱情和志工們握手，場面十分熱絡。（葉臻攝）

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旺旺中時媒體集團每年全台巡迴舉辦公益演唱會，今年以「向全國志工致敬」為主題，28日在桃園市八德區陸光四村舉辦。（葉臻攝）
金韻獎李明德表演精湛。（葉臻翻攝）
小鄧麗君詹曼鈴歌聲優美。（葉臻翻攝）
京劇名伶夏禕表演獲得滿堂彩。（葉臻翻攝）
小調歌后蘇愛倫歌聲優美。（葉臻翻攝）
曾淑勤歌聲獲得台下志工好評。（葉臻翻攝）

旺旺中時媒體集團每年全台巡迴舉辦公益演唱會，今年以「向全國志工致敬」為主題，28日場在桃園市八德區舉辦，主辦單位包括中國時報、中天電視、桃園市八德區音樂協會、桃園市文化局，除了希望藉由活動慰勞長期服務的志工外，也同時傳達也同時傳達「今天我顧人，明天人顧我」的社福概念。

桃園市議員劉茂群、桃園市文化局和陸光四村管委會也協助活動進行，同時擔任桃園市八德區音樂協會會長的劉茂群，28日也開心與志工們同歡，劉茂群表示，這次活動邀請了1000位八德區社區志工，活動上也安排了志工們的舞蹈演出，在主持人陳凱倫的帶動下場面熱絡。

旺旺友聯保險公司也贈送給每位參加的志工1個精美收納袋，包括桃園市長鄭文燦也到場參與，歌手則邀請到金韻獎李明德、小調歌后蘇愛倫、小鄧麗君詹曼鈴、京劇名伶夏禕、魯冰花曾淑勤演出，過程中頻頻與志工們互動，現場握手、尖叫聲不斷。

桃園警政志工八德區中隊長陳瑞梅笑說，自己參加志工已經有10多年，志工能幫助警察處理行政雜事，讓他們更專心為民服務辦案，每位志工都是警察的助力。

(中時 )

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