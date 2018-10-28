苗栗》徐耀昌競選總部全成立 徐定禎勤站台

苗栗縣長徐耀昌（前排右一）尋求連任，28日連趕兩場，在泰安、獅潭成立競選總部，完成18鄉鎮市競選總部的成立。（何冠嫻翻攝）

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無黨籍參選苗栗縣長的候選人徐定禎（前排右一），28日為各候選人的成立大會站台。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣長徐耀昌尋求連任，28日連趕兩場，在泰安、獅潭成立競選總部，完成18鄉鎮市競選總部成立，就近為各地選民服務。民進黨禮讓無黨籍的縣長候選人徐定禎也於同日，為各候選人的成立大會站台，讓苗栗各角落凍蒜聲不絕於耳。

28日有許多候選人成立競選總部，包括尋求連任的縣議員胡忠勇、竹南鎮長候選人康世儒、陳聖元、苗栗市長候選人邱鎮軍、賴桂煖等人，胡忠勇的成立大會上還有前縣長劉政鴻、苗栗縣議會議長陳明朝與客家妹陳明珠站台力挺，各處都熱鬧非凡。

徐耀昌也在28日完成18鄉鎮的競選總部成立。在他任內積極招商下，將有兩家5星級的溫泉旅館進駐泰安，徐耀昌表示，除了發揚原鄉溫泉特色，更要結合原住民族的文化與工藝。另，徐耀昌指出，獅潭擁有豐富的農產品，連結台三線的觀光資源，以及泰安溫泉的景點，將規畫成「有機農產，化外仙境」的特色小鎮。

徐定禎28日則勤跑各候選人的成立大會，廣納各方票源，他提出爭取台灣菸酒公司竹南製瓶廠活化政策。徐定禎表示，竹南製瓶廠占地約6.7公頃，並以活化形式，做為竹南傳統住宅區山佳里、佳興里與市區的通道，並利用捐贈的公共設施用地，打造友善的步行空間，並導入創新思維，打造小型戶外展演空間、大型賽事直播去處與喝酒放鬆的聚會場所等，活用空間。

(中時 )

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