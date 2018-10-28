嘉義》吳芳銘呼籲嘉義人一起「無聲起義」 陳明文：明文規定不能隨便破

2018年10月28日 19:07 中時 呂妍庭

吳芳銘全程站在「打破明文規定」看板前講話。（呂妍庭攝）

縣議員何子凡（左）則說，派系不會推選人才，只會找有錢人和聽話的奴才。（呂妍庭攝）

立委陳明文（左）同時間為外甥，嘉縣副議長陳怡岳（右）站台，隔空駁斥打破明文規定說法。（取自陳怡岳臉書）

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘朴子競選服務處28日上午成立，會中吳芳銘指嘉義的政壇有高人黑手操作，黨派的欺壓，大家心裡苦，只是不說，所以他參選主打「打破明文規定」，呼籲嘉義人一起「無聲起義」，同時間立委陳明文正在為外甥，嘉縣副議長陳怡岳站台，反駁台灣是民主法治國家，凡是「明文規定」都要遵守，不能隨便打破！

吳芳銘朴子服務處成立，包括縣議員何子凡、吳芳銘競選歌曲「嘉義—台灣明珠」作曲人陳國德、德國音樂雙博士洪洪幗襄父親洪茂榮、日前退出民進黨的文化里長楊石旭等人都到場，重頭戲安排吳芳銘戳破「超越藍綠打破明文規定」的汽球。

吳芳銘強調，派系已融入政黨，政黨已經變質，嘉縣要有好的縣政發展，縣長要超越藍綠，只問能力，「人民的利益卡大天」，不能再以藍綠勢力、以派系利益為考量，必須將縣民的未來擺在第一順位，為嘉義的快速發展，嘉義人需要一起「無聲起義」來守護嘉義。

吳芳銘說，在政治霸凌下，寒蟬效應已經產生，大家心裡苦，只是不說，像他一路走來，雖受黨派打擊，支持者遭受壓力，但他都秉持著「田螺含水過冬」的精神，面對嘉義政壇有高人黑手操作，他選擇用勇氣和智慧面對，所以參選嘉義縣長主打「打破明文規定」，希望嘉義不再停留在黨派利益主導的死胡同，為嘉義的清新政治找出路。

何子凡則說，派系不會推選人才，只會找有錢人和聽話的奴才，用買票求當選，並成為派系控制的傀儡，他呼籲這次的選舉，選民的票要投給能夠給嘉義未來的候選人，而不是選擇只會聽話、有錢買票的候選人，嘉義才不會沈淪。陳國德致詞時表示，他是布袋人，自己已經北漂了半輩子，很高興故鄉總算出現好人才，希望民眾可以選擇對的人，終結嘉義縣長久以來的派系獨裁。

陳怡岳競選總部成立，舅舅陳明文、立委蔡易餘、民進黨籍縣長候選人翁章梁、台北市議員阮昭雄、朴子市長王如經及市長候選人黃基全，以及歌手楊烈、陽帆等到場站台助講。

陳明文說他最近很紅，因為有人說要 「打破明文規定」，但台灣是民主法治國家，只要是明文規定都要遵守，不能隨便打破，而且有人未參加初賽，就直接跳入決賽，「沒道理」，強調派系已融入政黨政治，講的是價值理念。

(中時 )