涉虛報產量誤導投資人 FBI對特斯拉進行刑事調查

圖為特斯拉首席執行官馬斯克2017年7月在加州為Model 3型電動汽車揭幕時發表講話。這款汽車因虛報產量數字，已經引起FBI對該公司進行刑事調查。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報

據《華爾街日報》報導，美國聯邦調查局(FBI)正在以刑事犯罪調查特斯拉公司，認為該公司是否誇大虛報Model 3產量數字誤導投資者。公司聲稱還未接到調查單位的傳票與做證要求，但特斯接前雇員已開始接受調查傳喚。

報導引述匿名消人士的話說，聯邦調查人員正在對特斯拉公佈給投資者的數字進行調查，調查的期間上追溯到2017年初以來的Model 3數據，這項調查的結果可能作為對特斯拉誤導投資者的刑事訴訟證據。

馬斯克又有新招 SpaceX火箭要為美軍發射太空武器
特斯拉上海廠將投入1500億 或在中國募資

特斯拉此前曾表示，它向司法部提供了有關首席執行馬斯克(Elon Musk)引起爭議的公司私有化推文的文件。馬斯克這一錯誤，最終導致特斯拉和馬斯克合計支付了4000萬美元(合台幣12.5億元)的詐欺和解費。

特斯拉表示，它還向司法部提供了關於馬斯克對Model 3轎車生產數字的公開聲明。

針對FBI的調查，特斯拉公司聲稱尚未收到「傳票、證詞請求或任何其他正式程序」，但消息人士說，特斯拉的前顧員已經收到傳票和證詞請求。

受到工廠問題和工作條件的困擾，特斯拉聲稱要增加Model 3產量的承諾遇到困難。由於馬斯克對外表明增產的目標一定會達成，聯邦調查人員正在調查特斯拉是否在明知無法達成產量目的情況，公開向投資人虛報不可能實現的生產目標。

《華爾街日報》的報導發佈後，特斯拉股價立即大幅下跌，但後來出現反彈上漲。

(中時電子報)

打破波音洛馬壟斷 SpaceX獲美軍衛星發射訂單

文章來源：Tesla Faces Deepening Criminal Probe Over Whether It Misstated Production Figures

川普撈過界評論世界大賽道奇隊投…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。