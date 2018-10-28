涉虛報產量誤導投資人 FBI對特斯拉進行刑事調查

2018年10月28日 18:49 中時電子報 盧伯華

據《華爾街日報》報導，美國聯邦調查局(FBI)正在以刑事犯罪調查特斯拉公司，認為該公司是否誇大虛報Model 3產量數字誤導投資者。公司聲稱還未接到調查單位的傳票與做證要求，但特斯接前雇員已開始接受調查傳喚。

報導引述匿名消人士的話說，聯邦調查人員正在對特斯拉公佈給投資者的數字進行調查，調查的期間上追溯到2017年初以來的Model 3數據，這項調查的結果可能作為對特斯拉誤導投資者的刑事訴訟證據。

特斯拉此前曾表示，它向司法部提供了有關首席執行馬斯克(Elon Musk)引起爭議的公司私有化推文的文件。馬斯克這一錯誤，最終導致特斯拉和馬斯克合計支付了4000萬美元(合台幣12.5億元)的詐欺和解費。

特斯拉表示，它還向司法部提供了關於馬斯克對Model 3轎車生產數字的公開聲明。

針對FBI的調查，特斯拉公司聲稱尚未收到「傳票、證詞請求或任何其他正式程序」，但消息人士說，特斯拉的前顧員已經收到傳票和證詞請求。

受到工廠問題和工作條件的困擾，特斯拉聲稱要增加Model 3產量的承諾遇到困難。由於馬斯克對外表明增產的目標一定會達成，聯邦調查人員正在調查特斯拉是否在明知無法達成產量目的情況，公開向投資人虛報不可能實現的生產目標。

《華爾街日報》的報導發佈後，特斯拉股價立即大幅下跌，但後來出現反彈上漲。

(中時電子報)