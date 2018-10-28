台中》黃健豪競選辦公室成立「投藍」給年輕人機會

2018年10月28日 18:55 中時 張妍溱

台中市北屯區國民黨市議員候選人黃健豪28日競選辦公室成立，同黨市長候選人盧秀燕、立委江啟臣、國民黨中常委連勝文、前市長胡志強站台力挺，呼籲選民支持年輕人，訴求藍營團結，大家合拿籃球象徵「投藍」，台下支持者高呼：「市長票投盧秀燕、市議員票投黃健豪」場面熱鬧。

盧秀燕表示，黃健豪年輕、有財經背景，無論求職就業、勞資、托育等年輕人的需求，他很關切，未來若進軍市議會，讓他代表台中市民的聲音，爭取福利；這次提名藍營的市議員候選人都很有經驗，但是黃建豪是第一次參選，人力、組織都比較弱勢，拜託大家支持，給年輕人一個問政的機會。

「希望國民黨全壘打！」，前市長胡志強說，這幾年是國民黨最低潮的時期，但如今看來要「變天」了，因為盧秀燕的努力監督，要求改善台中空汙，現在禮拜天發電廠不開工、不開爐，天空就變藍了， 希望給下一代呼吸新鮮的空氣，請大家選一位讓大家呼吸新鮮空氣的市長，請票投市長盧秀燕。

「選孝子就對了！」，胡志強指出，他支持黃健豪最重要的原因，是因為他孝順，不固危險「捐肝救父」被他感動，是真正的好人，相信也會努力好好做事，尤其黃在校是學生會長、國民黨青年團總會長，具有領導力又謙虛，國民黨要年輕化，就選黃健豪。

江啟臣致詞時表示，黃健豪是他一中、政大的學弟，有膽識、有想法，也有「北漂」的同感，很多國民黨立委過去和黃健豪在中央黨部一起共事的好朋友，未來他若當選市議員，地方的建設，立法院也會全力來支持。

連勝文說，黃健豪在產業創新與都市政策上有實務經驗，很認真，台中市是一個創新的都市，大立光與85度C的發源地都在此，也有很多青年投入新創，但很少有民意代表能夠從新創的角度切入，黃健豪可能是唯一的一位。

黃健豪表示，參政的初衷是希望為家鄉做事，做一個有理念的議員，雖沒有派系支持、政治家族背景，但會將心力關注在財經、公共托育等民生問題。未來希望推動肺癌和肝癌的免費篩檢，在空氣污染還沒完全解決前，政府應該有義務和責任保護民眾的健康。

(中時 )