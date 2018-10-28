大陸首枚民營火箭「朱雀」發射失敗

2018年10月28日 18:59 中時電子報 江飛宇

大陸的民間太空公司「藍箭航天」(英文名LandSpace)在內蒙古酒泉衛星中心發射第一枚大陸民間製作的太空火箭「朱雀一號」(ZQ-1)，雖然發射初期很順利，但是火箭第3節的脫離過程卻沒有成功，首次發射功敗垂成。

環球網報導，「朱雀一號」是三節式火箭，總長19公尺，直徑1.35公尺，全重27噸，起飛推力45噸，推進劑採用丁羥四組元固體燃料，運載能力是低地軌道200公斤/500公里，太陽同步軌道300公斤/200Km，這在現役的中國大陸火箭當然不算大，不過卻是民間太空產業的重要里程碑。

這枚紅白塗裝的火箭裝載著大陸中央電視台的「未來號」衛星，重點約在10~30公斤，原用意是科學節目《加油!向未來》的轉播衛星。火箭在10月27日下午4時升空，火箭發射後飛行正常，一二節也工作正常，在整流罩分離時仍正常，但卻在第三節點火時出現異常。藍箭副總經理戴政表示，總要有人身先士卒，未來仍會繼續研發火箭，直至完善。

藍箭計劃在明年製造更大型的朱雀2號，高度達到48.8公尺，直徑為3.35公尺，能夠將2~4噸的酬載送入軌道。甚至還有打算研發像spaceX的獵鷹9號那樣的可回收式火箭，但是朱雀1號的挫折表明，實現這些雄心壯志，將面臨著巨大的挑戰。

(中時電子報)