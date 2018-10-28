幸福時光！台中親子音樂季兩天萬人熱情參加

2018年10月28日 19:22 中時 盧金足

台中副市長林依瑩與花博吉祥物虎爸、虎媽，及壓軸表演團體「玩劇島」演員共同跳舞，全場一片歡樂氣氛。（盧金足攝）

台中市政府新聞局週六日連續兩天舉行「2018台中親子音樂季」活動，在西屯區夏綠地公園進行親子音樂表演、文創市集、野餐、親子設施區及闖關活動，花博吉祥物虎爸、虎媽也到場同樂，受到小朋友的喜愛，兩天共吸引約1萬人熱情參加，共度歡樂的週末時光。

「2018台中親子音樂季」今日第二天，由YOYO家族哥哥姊姊開場，帶小朋友們唱唱跳跳暖身，副市長林依瑩、花博吉祥物虎爸、虎媽，以及今日壓軸表演團體「玩劇島」演員共同跳舞，全場一片歡樂氣氛。

今日表演相當精彩，「聲五洲掌中劇團」帶來魔幻西遊記表演，用Q版掌中戲偶穿越時空，劇情引人入勝；可愛小網紅「胖球人生」帶來童音童語的歡樂曲目；在地樂團-「等阮返來」、「TH4 +人聲樂團」美聲合音、最後壓軸的在地劇團「玩劇島」演出：嗷嗚~小兔快逃，橋段精彩和觀眾活潑互動。

新聞局表示，「親子音樂季」結合音樂及各項親子育樂活動，鼓勵大家走出戶外接觸大自然，暫時拋下手機、電腦等3C產品，希望讓家長和孩童能一起踢毽子、跳格子和丟沙包等遊戲，打造與下一代擁有的童年記憶。

(中時 )