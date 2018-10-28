台南》賴清德台南固樁 幫黃偉哲催票

行政院長賴清德（右）進場時鄉親爭相握手合照。（劉秀芬攝）

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行政院長賴清德（中）至玉井幫台南市議員候選人王開玹（左）輔選。（劉秀芬攝）
行政院長賴清德至新營黃偉哲溪北後援會成立大會站台。（劉秀芬攝）

行政院長賴清德南下輔選，下午1點半先至玉井幫台南第四選區議員候選人王開玹站台，4點再趕往新營幫台南市長候選人黃偉哲、多位民進黨籍市議員候選人固樁，充分展現團結氣勢。

台南市議員第四選區競爭激烈，近期區內謠言、抹黑滿天飛，賴清德特到玉井輔選。賴清德表示，王開玹學歷、經歷都相當優秀，長期擔任父親王峻潭議員服務處主任，實際參與地方事務，對山區發展、市政都相當了解，好的人才就要讓他進議會，為台南農業發展服務。

下午台南市長候選人黃偉哲溪北後援會成立，現場擠入逾6千名鄉親，台南市議會議長賴美惠及多位民進黨籍市議員候選人到場聲援，賴清德與黃偉哲進場時鄉親爭相握手合照，展現超高人氣。

黃偉哲致詞時強調，將加強溪北文化建設、建立農漁產冷鏈供應鏈，協助返鄉企業找地、找工、找人才。賴清德表示，他是台南縣市合併後第一任市長，在前幾任縣長基礎下，他任內推動很多建設，有的仍在進行中，台南長期在民進黨執政下，市政發展需要延續，地方需要中央經費，中央需要地方協助，需要黃偉哲來接棒，期盼鄉親不要被謠言所惑，票投黃偉哲與民進黨籍議員，打造幸福台南。

(中時 )

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