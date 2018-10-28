趕上班吞海鮮粥 男子食道被「4公分蛤蠣殼」割破險要命

2018年10月28日 19:12 中時電子報 林郁庭

下圖：胃鏡檢查發現食道被一大蛤蠣哽到，蛤蠣旁有一很深之潰瘍，蛤蠣上有些鮮血。（圖/翻攝自許秉毅臉書）

高雄市一名30多歲男子，日前早上吃「海鮮粥」時，因趕著上班，把碗公中剩下的粥一大口吞下去，沒想到粥裡有一個4公分寬的蛤蠣殼，因此順勢被男子吸入，卡在他的食道裡。高雄榮總內視鏡中心許秉毅表示，這名男子找了多家診所、醫院，都無法取出，轉診高雄榮總，才緊急手術取出，醫師提醒若異物嚴重壓迫食道要即早就醫取出，否則會造成食道潰瘍、出血及破裂，甚至感染及死亡。

高雄榮總許秉毅醫師今在臉書分享有人誤食大蛤蠣殼的案例，案例中的男性勞工朋友早上吃「海鮮粥」時，因趕著上班，稀哩呼嚕的把碗公中剩下的粥一大口吞下去，結果覺得頸部不舒服，而且吞東西會有哽住的感覺。

許秉毅說，男子經過了十幾天，到過幾家診所與醫院，大蛤蠣仍無法取出，最後轉來高雄榮總治療，經安排頸部X光及電腦斷層檢查，顯示男子食道有一個4公分寬的大蛤蠣殼卡住，再做胃鏡發現蛤蠣已造成食道深度潰瘍及出血，可能已產生食道破裂，他會請外科醫師以手術幫男子取出蛤蠣，並修補食道。

許秉毅說，過去也遇到過幾個因吃「海鮮粥」被魚刺哽到的案例，但被4公分大的蛤蠣哽到的這倒是第一例，大概也是台灣首例吧！他提醒，吃海鮮粥時一定要細嚼慢嚥，要當心粥裡的「好料」可能會變成「胃腸殺手」，千萬別貪快大口吞下，造成難以挽救的傷害！

另外值得注意的是，許秉毅說，食道如果哽到這種大蛤蠣殼還是要盡早取出，以免因長時間的食道壓迫造成食道的壓瘡（潰瘍）、出血及破裂，甚至感染及死亡。

(中時電子報)