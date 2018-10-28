新竹》遭性別歧視 余筱菁開記者會譴責

綠黨新竹地區各層級候選人28日為遭不實文宣抹黑的余筱菁發聲。（莊旻靜攝）

友善列印
中時
余筱菁參選新竹縣竹東、五峰選區的議員，卻遭不實文宣抹黑，28日開記者會澄清並譴責。（莊旻靜攝）

綠黨籍新竹縣議員候選人余筱菁日前發現遭不明人士散布黑函，內容明顯歧視女性、並涉及她隱私，甚至還提及她大學、研究所延畢，余筱菁28日舉辦記者會，強調所有都是不實指控，已報警要揪出幕後黑手，余母也現身為女兒抱屈，心疼余筱菁因車禍導致身障，卻堅強努力，為了要替同樣的弱勢發聲而參與選舉，卻受到不實抹黑。

余筱菁表示，這份黑函日前在新竹市出現，目前也接到網友、朋友回報，發現不只新竹市，連竹北等地區都有出現。抹黑文宣內容針對「性」大做文章，甚至出現淫婦、蕩婦等字眼，令人憤怒又不齒。

余筱菁表示，所有內容均非事實，包含延畢5年也是，余筱菁說，東海大學研究所學涯分別為6年與4年，她雖為身障，卻也半工半讀努力完成學業，也因自身障礙，更期望為弱勢發聲，她曾經在台北市參選，均不曾看過抹黑文宣，沒想到居然在新竹縣遇到。

余母說，余筱菁年幼時被大車輾過，「我痛到無法原諒我自己」，導致雙腳均以義肢助行，小學時曾遭受霸凌、被嘲笑，但她不以為懼，反而據理力爭，也因她行動不便，家人曾建議她以汽車取代3輪車，但余筱菁則認為，汽車車位不好找，停的遠「可能要走更多路」，3輪車機動性反而高。

余母心疼的說，儘管家境不佳，她也牽著女兒的手去學鋼琴，因腳不好，希望她能多學點，要她自食其力，沒想到因為選舉，連她延畢、感情事都被拿來作文章，余父更是擔心余筱菁會遇到更危險的事情。

同為綠黨的新竹市議員參選人易俊宏、易俊廷、劉崇顯、新竹市復興里長候選人的黃建廷等人陪同余筱菁召開記者會，也同聲譴責黑函等不當行為，余筱菁日前也前往新竹市警察局報案，28日也喊出「支持女性參政、尊重性別平權」，「堅持乾淨選舉、拒絕惡質抹黑」等口號，仍勇敢的期望為弱勢、女性在議會發聲。

(中時 )

台南》賴清德台南固樁 幫黃偉哲… 南投》吳敦義夫人蔡令怡到埔里為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。