椎心痛！少女拒複合遭前男友強吻咬掉嘴唇縫300多針

2018年10月28日 19:25 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

愛情來的時候兩人甜如蜜，總希望時時「黏膩」在一起，一旦翻臉分手，遇到「恐怖情人」可能是永生難忘的夢魘。一名少女因拒絕前男友的複合要求，竟然遭到「強吻」，被硬生生咬掉下嘴唇一大塊肉，血流不止，嘴巴完全無法合起，整型重建手術總計縫了300多針，模樣駭人。

據英國《太陽報》26號報導，這名少女名叫卡拉，來自美國南卡羅來納州，與21歲的塞斯開始交往。不過，不到一年的時間，卡拉就決定分手了，因為她忍受不了男友將她當成「財產」一樣無底洞的要錢花用。

分手幾周後，卡拉在街上遇見了塞斯。塞斯帶著獻花和卡片前來找卡拉複合，但被她當場拒絕。正當她準備離開時，塞斯突然撲上來強吻她。令她震驚的是，一股撕心裂肺的痛馬上傳來。原來，塞斯不是在親吻卡拉，而是狠狠咬她的下嘴唇一大塊肉。

少女拒複合遭前男友咬掉嘴唇血肉模糊。（圖取自《看看新聞》）

卡拉日前公佈了當時的照片，並回憶說，「我記得他抓住我，我的身體在震顫。」

當時，卡拉整個下嘴唇流血不止，隨後被緊急送往醫院，臉上一共縫了300多針。為了縫合嘴唇的傷口，醫生不得不將卡拉臉頰兩邊也隔開，好讓受傷部位可以合在一起，這樣的手術也在她的臉上留下了永久性的疤痕。

卡拉就此事表示，塞斯這樣做是故意的，他的控制欲非常強，對待她就像在對待財產，而不是女友。塞斯想通過這樣在自己身上留下印記，好讓她以後的男友都知道有這麼一號人物存在。

(中時電子報)