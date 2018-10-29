警用新槍走火不斷 高階警官當年提異議被迫退出審核小組

2018年10月29日 08:23 中時 謝明俊

警政署當年在華瑟PPQ M2手槍得標後，還製作廣告宣揚新槍安全無虞。〔謝明俊翻攝〕

警用新手槍華瑟ＰＰＱ Ｍ２手槍自２０１７年元月開始換裝以來，問題叢生，當年警政署進行新槍規格審核時，就發生參與審核的高階警官，因對華瑟手槍規格提出異議，結果竟「被退出」審核小組，高階警官私下忿議，「如果以後這起採購案出問題，我會很高興審核書上沒有我的章！」事實果如高階警官預期，華瑟手槍規格遭競爭對手提告，高院判警政署敗訴，華瑟槍廠也被判失去得標資格，其中最重要理由就是華瑟槍廠提報規格書不符。

「承辦人故意不通知我參加審核會議後，我就聞到裡面狀況不尋常，才故意不讓我參加開會！」曾參與警政署新手槍審核小組的高階警官，在審核規格標時，對華瑟廠槍的ＰＰＱ Ｍ２手槍規格提出質議後，負責承辦本項採購案的警政署後勤組人員，就開始「忘記」通知高階警官開會，高階警官事後知道，才發現自己「被退出」審核小組，索性不再參與任何新手槍規格審議。

警政署是在２０１５年５月２２日，為警用新手槍採購案，委託台灣銀行辦理，採購案分「規格標」、「價格標」等二標進行，規格標須先由警政署審核小組審查，得分８２分以上者才能進入價格標，參與這次新手槍標案的，包括：克拉克、瑞士ＳＩＧ、華瑟以及巴西金牛座等四家槍廠，其中巴西金牛座及瑞士中途退出，只剩華瑟和克拉克得分超過８２分，進入價格標。

警政署為了審核新手槍競標規格，成立了工作小組負責審核，高階警官也受命加入工作小組，先前幾次開會，高階警官都有正常被通知參與會議，高階警官為事嚴謹，對參與的四家槍廠規格審核都採取嚴格把關態度，最後一次與會，是高階警官發現華瑟槍廠的送審資格有問題，提出質議，接下來，高階警官就未再接獲下屬審核會開會通知。

高階警官發現未獲通知出席，曾找來承辦人員查問，承辦人員竟回答「忘記通知」，但高階警官心知肚明，「有人不願意他再出席了」，索性後來就拒絕參加審核會，高階警官更私下忿議「如果以後採購案出問題，我問心無愧，因我未在審核書上蓋章同意。」

事實結果，華瑟雖然以低價得標，但對手克拉克手槍的代理勁齊公司向行政法院提出訴訟，二審高等行政法院於２０１７年１２月２１日作出判決，判處警政署及台灣銀行當初的得標案撤銷，而法官判決最重要理由就是華瑟槍廠當初送審的規格書不符。

(中時 )