南投》吳敦義夫人蔡令怡到埔里為黃世芳加油打氣 呼籲好人才不要被埋沒

2018年10月28日 19:51 中時 楊樹煌

▲南投縣第五選區縣議員候選人黃世芳競選總部成立，會場坐無虛席，滿是人潮。（楊樹煌攝）

▲黃世芳的競選總部成立，會場內「凍蒜」聲此起彼落，展現熱鬧的勝選氣氛。（楊樹煌攝）

南投縣議員候選人黃世芳競選總部28日晚間舉行成立大會，現場人潮滾滾，近3千人將會場擠爆；國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡特地前來埔里，為國民黨縣議員提名人黃世芳披掛彩帶，並向選民大力推薦「黃世芳是會做事的好人選．值得大家支持．千萬不要讓好人才被埋沒」。

黃世芳是埔里鎮民代表會副主席，國民黨中央委員、南投縣青工會總會長，並曾任國際青商會長、承襲其父黃志學前議員古道熱腸的人格特質，除全心投入為民喉舌的民意代表之職責，平日對公益服務更是極度熱心，深獲各界讚揚。

黃世芳在地方各界的力拱下，決定出馬角逐南投縣第5選區的縣議員，並獲國民黨提名；今天晚間在埔里鎮中正路舉行競選總部成立，由於其父黃議員和其家族平日熱誠為民服務，累積的豐沛人脈和好人緣，今天在總部成立完全展現，來自埔里、國姓及仁愛鄉的熱情支持民眾，將會場從中正三路一直至八德路，全都站滿、坐滿，且幾乎擠爆，讓會場上滿是人潮。

會場中，除國民黨副主席夫人蔡令怡、立委馬文君、考試院前秘書長林水吉、副議長潘一全、埔里鎮長周義雄夫婦、埔里鎮代會主席蔡文仲、埔里鎮農會總幹事何世鴻、前總幹事羅富田、仁愛鄉農會總幹事戴錦稔及埔里鎮代會代表、里長、社區理事長及18 C巧克力茆董事長等都到場為其祝賀並加油打氣，場面熱鬧滾滾。

(中時 )