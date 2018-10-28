南投》吳敦義夫人蔡令怡到埔里為黃世芳加油打氣 呼籲好人才不要被埋沒

▲國民黨主席夫人蔡令怡特地抵埔里為黨提名縣議員候選人黃世芳加油打氣，並呼籲選民，不要讓好人才埋沒。（楊樹煌攝）

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▲南投縣第五選區縣議員候選人黃世芳競選總部成立，會場坐無虛席，滿是人潮。（楊樹煌攝）
▲黃世芳的競選總部成立，會場內「凍蒜」聲此起彼落，展現熱鬧的勝選氣氛。（楊樹煌攝）

南投縣議員候選人黃世芳競選總部28日晚間舉行成立大會，現場人潮滾滾，近3千人將會場擠爆；國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡特地前來埔里，為國民黨縣議員提名人黃世芳披掛彩帶，並向選民大力推薦「黃世芳是會做事的好人選．值得大家支持．千萬不要讓好人才被埋沒」。

黃世芳是埔里鎮民代表會副主席，國民黨中央委員、南投縣青工會總會長，並曾任國際青商會長、承襲其父黃志學前議員古道熱腸的人格特質，除全心投入為民喉舌的民意代表之職責，平日對公益服務更是極度熱心，深獲各界讚揚。

黃世芳在地方各界的力拱下，決定出馬角逐南投縣第5選區的縣議員，並獲國民黨提名；今天晚間在埔里鎮中正路舉行競選總部成立，由於其父黃議員和其家族平日熱誠為民服務，累積的豐沛人脈和好人緣，今天在總部成立完全展現，來自埔里、國姓及仁愛鄉的熱情支持民眾，將會場從中正三路一直至八德路，全都站滿、坐滿，且幾乎擠爆，讓會場上滿是人潮。

會場中，除國民黨副主席夫人蔡令怡、立委馬文君、考試院前秘書長林水吉、副議長潘一全、埔里鎮長周義雄夫婦、埔里鎮代會主席蔡文仲、埔里鎮農會總幹事何世鴻、前總幹事羅富田、仁愛鄉農會總幹事戴錦稔及埔里鎮代會代表、里長、社區理事長及18 C巧克力茆董事長等都到場為其祝賀並加油打氣，場面熱鬧滾滾。

(中時 )

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