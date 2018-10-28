和樂器樂團三度訪台開唱 成員背寫「我愛台灣」傳心意

2018年10月28日 19:30 時報周刊 張毓琪

山葵在演唱會第一天於背部用毛筆寫上「我愛台灣」。翻攝山葵推特

被譽為完美結合日本傳統樂器與西洋樂器，呈現獨特跨界風格的日本超猛夯團「和樂器樂團 Wagakki Band」三度來台舉辦演唱會，兩天共計2,200張門票全數售罄，台灣限定官方週邊商品如手燈、毛巾、T恤也被一掃而空。

成員們在演唱會上聊到之前來台最令他們印象深刻的事，除了覺得歌迷日文超級好之外，再來就是台灣歌迷們在機場為了團員山葵演唱生日快樂歌令他們很難忘。

團員黑流更是在演唱會上拿出這次來台的戰利品「卡娜赫拉」的布偶，並且透露這個布偶其實是山葵和蜷川在士林夾到的。除了黑流，山葵也在推特分享他在飯店看到免治馬桶、覺得可以在台灣活下去的心情。

而在舞台上，和樂器樂團依舊給予自己全新挑戰，今年初於日本的演唱會上重新詮釋台灣創作歌手周杰倫廣受歡迎的中國風歌曲〈東風破〉，特別邀請台日混血的創作歌手一青窈來填寫日文歌詞，台灣場他們除了表演〈東風破〉，另外還準備了一首翻唱自歌手張杰的〈逆戰〉，現場演唱中文著實讓歌迷相當驚喜。

和樂器樂團已3年未來台灣，山葵在台北公演時第一天於背部用毛筆寫上了「我愛台灣」，第二天寫了「再見」，和歌迷相約一定要再次一起在音樂裡相聚。

(時報周刊)