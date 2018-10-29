警用新槍換裝2年走火17次 基層員警怕怕

警政署為華瑟新手槍製作廣告宣揚新槍的全安性，還特別點出子彈上膛器的新功能。〔謝明俊翻攝〕

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當年警政署製作廣告全力宣揚新華瑟手槍。〔謝明俊翻攝〕

警用新手槍華瑟PPQ M2從去年元月開始換裝以來，全國警察至少發生了17次員警槍枝走火事件，每次事件發生，就是先處分員警用槍不慎，讓基層員警不平放砲：「是那位長官買來的爛槍？出事了！就只先處分基層！」，有分局教官就建議，對新槍走火問題還是要多加教導練習，光是處分，是改善不了的。

警政署決標讓德國華瑟槍廠的新型手槍PPQ M2成為我國警用手槍，華瑟槍廠還曾自傲的宣稱，為台灣製作一把特殊型手槍，新手槍上還附有子彈上膛指示器，以防誤擊，但從去年年元月份開始分發至台北市等單位換裝使用以來，竟發生過17次員警槍枝走火事件，比率高得令人咋舌，這項功能似乎未發揮預期功效。

在這17次的槍枝走火事件中，北市內湖分局員警槍枝走火，還造成另一名員警被流彈波及小腿受傷，最近是10天內連續發生二起，分別是北市交通大隊直屬二分隊及信義分局福德所，所幸都未傷及員警。

依照慣例，警局對於基層員警發生走火事件，第一個做的就研議處分員警，除了先前剛換發新槍時發生的走火事件，警局不忍處分外，後來發生的走火意外，當事員警都免不了處分下場，讓基層員警普遍心生反彈，私議「當初是那位長官堅持要買這把爛槍？出事了就只會處分基層！」

事實上，新手槍換裝分發，就一直問題不斷，2017年元月首批新槍發下，就發現撞針組竟有生繡現象，同年10月，新北市警局發生員警新槍彈匣釋放桿斷裂，以及出現槍枝掉落，前槍管護套斷裂、槍枝準星照門磷光點脫落，等離譜狀況，也難怪基層警對新手槍是又愛又怕！

(中時 )

警用新槍走火不斷 高階警官當年… 警用新手槍華瑟PPQ M2採購時序表

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