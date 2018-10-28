遲來婚宴等了3年 藍鈞天選老婆Fiona生日當天辦浪漫婚宴

2018年10月28日 19:45 中時 蕭雅玲

藍鈞天一家三口幸福模樣成為婚宴焦點。（盧褘褀攝）

藍鈞天與小提琴家陳羽柔（Fiona）2015年登記結婚，遲來的婚宴等了3年，特地選在10月28日老婆生日當天於君悅飯店補辦婚宴，宴客花費165萬元席開48桌，新娘Fiona共換3套禮服總計138萬元，婚宴開始Fiona身穿浪漫粉金色亮蔥蕾絲婚紗，藍鈞天則身穿一襲白色西裝，女兒Riley則當小花童，一家三口幸福走紅毯成為婚宴的焦點。

為了這場婚宴藍鈞天與老婆花了3個月籌備期，他透露會辦這場婚宴，是因為女兒Riley也已2歲，日前便跟老婆商量想再拼一胎，但老婆卻反問他：「我的婚禮呢？」所以才開始規劃婚宴事宜，也期望婚宴辦完後，做人計畫能有好消息。

他透露，老婆Fiona平常工作就是從事婚禮相關產業，這次婚宴大小事情都交由老婆的團隊處理，「對於婚宴老婆的確有很多想法，當老公的則全力配合」，老婆忙到婚宴前的最後一刻，都還在確認每一個賓客的位置。夫妻倆現身婚宴時看到大陣仗媒體，藍鈞天忍不住說：「這個陣仗讓我蠻驚訝的，應該是我出道10多年來媒體陣仗最大的一次吧！」

婚宴上藍鈞天也邀請昔日時尚F4微合體，成員丁春誠、陳紹誠與親友團組成伴郎團，楊小黎則是女方伴娘團中，唯一受邀的藝人。藍鈞天在婚宴上也獻唱〈Nothings Gonna Change My Love For You〉送給老婆外，由於當年他在義大利求婚時，連一張紀念照片都沒有，所以婚宴上特別重現當年求婚現場，讓大家一起見證2人幸福的時刻。

(中時 )