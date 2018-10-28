新竹》勞動黨羅美文參選竹縣議員 高金素梅到場相挺

勞動黨新竹縣議員候選人羅美文（右一）28日成立競選總部，喊出「工人不大、團結最大」，希望勞動黨在新竹縣揮出全壘打。（莊旻靜翻攝）

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立委高金素梅（右一）28日到場，為羅美文（右二）站台。（莊旻靜翻攝）
勞動黨新竹縣議員候選人羅美文，今年參選湖口選區，上百名鄉親到場支持。（莊旻靜翻攝）

為勞工發聲，資深工運人出征！新竹縣議員候選人羅美文再湖口選區參選，他的競選總部28日上午成立，羅美文為勞動黨榮譽主席，長期參與勞工運動，此次參選喊出「勞工權益、我最在意」，企圖在工廠林立的湖口鄉，為勞動黨搶下一席之地。

羅美文的競選總部成立大會中，除了多名工會代表、新竹縣產業總工會前理事長詹素貞等人上台致意，還有羅家的宗親授旗，支持羅美文參選議員，立委高金素梅也到場力挺，高金素梅說，在社運場合，她和羅美文是密切戰友，高金素梅為全台24名候選人站台，只有羅美文非原住民，高金素梅也說，羅美文為勞工奮鬥40年，相信他當選後會為弱勢發聲。

羅美文過去擔任遠東化纖工會常務理事，發動並參與解嚴後首度大規模罷工行動，後遭解雇，不過羅美文持續參與勞工運動，協助在多家在桃竹苗地區的公司成立工會，也催生新竹縣產業總工會。

羅美文的競選總部成立大會有超過400位鄉親到場，包含同黨的新竹縣議員候選人陳新源、同黨的湖口鄉民代表候選人羅國湧、具黨員身分但以無黨爭取連任的關西鎮石光里長長嚴盛任上台，高喊「工人不大、團結最大」，期望4席全上，讓勞動黨在新竹縣打出全壘打。

(中時 )

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