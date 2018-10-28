鼓勵女生讀水產科 課審大會建議加入破除性別刻板印象文字

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教育部今天召開課審大會，通過技術型高中水產群課綱草案的第一輪審議，其中，為鼓勵女性學生學習水產群科，課審委員們建議研修小組在基本理念中加入破除傳統性別刻板印象的相關文字。

教育部今天在國家教育研究院台北院區召開課審會審議大會107年度第107、108次會議，由總召集人教育部長葉俊榮主持，出席委員人數分別為33、35人（全體委員共48人）。

教育部國教署代理署長許麗娟表示，今天課審大會完成新課綱技術型高級中等學校水產群第一輪之審議，由於高職水產群男女比例懸殊，因此課審委員們建議應該在教育理念中加入破除傳統性別刻板印象的相關文字。根據教育部統計，106學年高職水產群共有916個學生，其中男生730人、女生186人，比例懸殊。

許麗娟又說，為利學生了解無毒水產養殖及環境保護之概念，課審委員建議將水產養殖、友善環境養殖之概念及技術於適當科目中增列學習內容；另為讓學生了解原住民族漁業文化及保護措施，建議於水產概要學習內容納入原住民族權利相關內涵。

今天課審大會也針對新課綱技術型高級中等學校群科課綱草案─化工群，進行第二輪審議及表決，經決議為修正通過。教育部表示，化工群課綱草案已完成審議，將盡速依行政程序發布。

(中時 )

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