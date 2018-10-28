「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚」 邱議瑩在Line群組道歉！

民進黨立委邱議瑩。（資料照片）

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中時電子報
前警大教授葉毓蘭收到朋友傳來的截圖，在一個「道明...會」的Line群組，有一位名為「邱議瑩」的頭像傳訊息抹黑韓國瑜。(翻攝自葉毓蘭臉書)

前警大教授葉毓蘭28日在臉書貼出朋友傳給她的一張截圖，有一名署名「邱議瑩」的人表示，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」讓葉毓蘭氣得要報案。據知此言論確實出自民進黨立委邱議瑩的LINE帳號。邱議瑩對此回應，明天將統一對外說明，邱稍後更在群組中道歉！

據葉毓蘭臉書所PO出的照片，該位「邱議瑩」在一個「道明…會」的Line群組中提到，「開賭場？挖石油？開性愛摩天輪？還是直接把台灣送給中國？」「各位有智慧的學長學姐…冷靜思考一下吧！」「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」

該張截圖流出後，據《東森新聞雲》報導，邱議瑩說，29日會統一對外說明，暫時不會對外回應。邱議瑩在Line群組中表示，感謝群組內大家的提醒跟關心，坦言當天的發言比較倉促，並非用詞精準，她真正想要表達的是，當一個候選人提出陪睡、開賭場、挖石油等荒謬政見時，大家是不是要冷靜思考一下？她還為訊息外洩造成群組內的人困擾致歉。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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