中市客家藝文輯聯合成果發表 展出客家文庫、藝文電視專輯

台中市客家藝文輯聯合成果發表會28日在東勢客家文化園區舉行！（陳世宗翻攝）

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活動展出台中客家文庫及客家藝文電視專輯歷年作品，盼以珍貴的史料喚起世代對客家文化的重視。（陳世宗翻攝）
客家文化為台中學的重要一環，也是山城地區客籍市民的重要寄託！（陳世宗翻攝）

台中市客家藝文輯聯合成果發表會28日在東勢客家文化園區舉行，活動展出台中客家文庫及客家藝文電視專輯歷年作品，同時發表今年出版的《技藝記憶-石圍牆竹編文化》電視專輯與《祖德溫馨─台中客家祠堂匾聯活讀》及《張廖家族宗祠與台中西屯的客家歷史記憶》等2冊專書，盼以珍貴的史料喚起世代對客家文化的重視。

客委會主委劉宏基說，今日發表會除文庫專書展示及電視專輯輪播放映外，更安排竹編DIY活動，讓民眾見證耆老精彩的竹編技藝，還能親自動手做，加深對竹編文化的連結；現場也邀請獲客家終身貢獻獎的陳運棟等40餘位客家大老與歷年作品專輯焦點人物，氣氛熱絡。

客委會表示，為保存大台中地區珍貴客家資源，市府自105年起規劃出版台中客家文庫專書及台中市客家藝文電視專輯，分別從靜態及動態的角度，留存珍貴的台中客家歷史記憶。

迄今已製作7本客家文庫專書及6輯電視專輯，分別紀實大台中客家移民足跡、東勢樟腦發展歷程、石圍牆竹編文化演進、張廖家族與台中西屯客家發展史及重要台中客籍文學工作者胡東海先生、邱東瀛邱和珍父女等作品集結，豐富客家資料庫。

劉宏基強調，客家文化為台中學的重要一環，也是山城地區客籍市民的重要寄託，為發揚全市客家文化，相關電視專輯可在各有線電視公用頻道觀看，更可到各大圖書館借閱客家文庫專書，歡迎民眾一同了解客家文化之美。

(中時 )

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