高雄》扁為子踩紅線站台 陳致中「放大絕」跪地求支持

陳致中跪下雙膝接受阿扁授與競選彩帶。（柯宗緯攝）

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阿扁父子深情擁抱，感動不少扁迷。（柯宗緯攝）
主辦單位宣稱現場有5000人。（柯宗緯攝）
阿扁穿越重重人牆，漫步15分鐘才到達座位。（柯宗緯攝）

前總統陳水扁獲中監點頭，今（28）日晚上如願出席兒子陳致中參選前鎮小港議員造勢大會，中監訂下「四不」紅線，阿扁巧妙以事前錄製影片為兒打氣，但仍觸碰「不上台」紅線，親自上台為子披上競選彩帶，陳致中也「放大絕」雙膝跪地接受，父子倆再二度深情擁抱，這一幕感動現場逾5000位扁迷，氣氛沸騰到最高點。

阿扁今晚約6時30分現身陳致中競選總部成立大會，他步履蹣跚穿越重重人牆，整整走了15分鐘，才終於擠到台前座位就定位。阿扁遵守不上台演講承諾，但取巧以事前影片發言祝福。

影片中，阿扁提到，致中從政路上坎坷，好不容易選上鎮港區議員，但當不到9個月，前總統馬英九就不讓他繼續當，他感慨兒子有口才、內才、外才，希望大家將支持自己的力量，化為選票投致中，如果這次落選，除了很漏氣，也代表大家認為「阿扁還關不夠，要再關久一點」。

影片播畢後，在主持人悲情醞釀氣氛下，現場支持者不斷鼓譟阿扁上台，阿扁準備上台之際，才剛從椅子站起來，還踉蹌一下，幸好兒子在旁攙扶，接著亦步亦趨走上台，父子上演溫情戲碼，阿扁先是替兒披彩帶，陳致中跪下雙膝接受，接著兩人溫情大擁抱，有支持者被這一幕感動到紅了眼眶。

陳致中台上痛批，國民黨高雄市長候選人韓國瑜愛扯謊、講幹話，還帶大家「歷史回顧」，父親阿扁曾在立法院被韓國瑜毆打，他呼籲大家團結一至全力固票，才能堅持一邊一國連線精神及價值。

值得一提的是，上一次陳致中參與初選時，民進黨高雄市長候選人陳其邁與扁父子同框在台上，但此景只能成追憶，陳其邁以有行程在身先行離開，接著阿扁才到現場。活動約莫晚間8時許結束，扁迷還圍著阿扁座車，阿扁也不停揮手向支持者致意。

(中時 )

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