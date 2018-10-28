東勢「後生添手團」駐地工作青年 活絡客家文化

2018年10月28日 20:53 中時 陳世宗

東勢後生添手團隊，透過一系列的在地培力課程製作地方文宣、在地紀錄片等，成果相當豐富。（陳世宗翻攝）

「客家青獅」街頭表演，展現客家人特有的青獅製作工藝與傳統表演文化。（陳世宗翻攝）

為鼓勵青年返鄉，並呼應中央的台三線客庄浪漫大道政策，台中市政府積極向客家委員會爭取經費，在東勢成立第一個「後生添手團」駐地工作站，透過年輕人為東勢發想新的未來傳承文化，經一年的努力展現豐碩成果；包括調查改善東勢窳陋公共空間潛在點，也推出「客庄產業學堂」傳承產業文化，透過青年共同投入復甦產業，實踐「創生東勢」目標。

市府客家事務委員會28日在東勢客家文化園區舉辦駐地成果展記者會活動，展示這一年來的工作成果外，也安排戲劇、武術、舞蹈與音樂等元素的表演藝術「客家青獅」街頭表演，展現客家人特有的青獅製作工藝與傳統表演文化。

客委會主委劉宏基表示，「後生」，就是後輩、年青人，「添手」，就是客家話「幫忙」，「後生添手團」的成立是希望找到年輕的幫手，為東勢發想出新的未來傳承文化，轉化新思維。

東勢後生添手團隊除了訪談居民、耆老、達人，也多次舉辦社區工作坊、駐地交流巡迴推廣活動，並推動青年行動講堂讓青年發聲，也透過一系列的在地培力課程製作地方文宣、在地紀錄片等，成果相當豐富。

(中時 )