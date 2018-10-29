流浪貓變寵兒 陳永和愛貓「Ruby」化身助選員

無黨籍台南市長候選人陳永和，是現任龍崎區牛埔里長，因捍衛家鄉、拒讓事業廢棄物掩埋場進駐，「越級」參選市長，愛貓「Ruby」也化身最佳助選員。（陳永和提供）

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無黨籍台南市長候選人陳永和，是現任龍崎區牛埔里長，因捍衛家鄉、拒讓事業廢棄物掩埋場進駐，「越級」參選市長傳遞理念，一路走來始終如一說真話，漸獲選民青睞，妻女就是他的競選團隊，愛貓「Ruby」也化身最佳助選員。

陳永和日前特製一支「Ruby」幫忙拉票影片Po上網，讓不少愛貓的喵星人直呼可愛，他自己打趣，妻女與他組成三口組拜票，現在就連「Ruby」也下海幫忙，可以說是真正做到全家總動員。

看似嬌貴的「Ruby」原本是流浪貓，2年前剛出生不久，就出現在陳永和經營的螺絲工廠外頭，因幼貓極為虛弱，他和員工看了不捨，於是將貓咪帶回工廠裡餵養，隨著貓咪年紀漸長，雖已可自立，但畢竟相處久了也有感情，他和女兒討論後，決定帶回家養。

「Ruby」在家被伺候得好好，但也非常搗蛋，每天到處翻箱倒櫃，即使如此，全家還是疼牠入骨，讓Ruby享有專屬座位區，沒事就賴在自己的窩。陳永和說，自從決定參選市長，每天行程滿檔，但回家只要看到Ruby、逗弄玩一下，就覺得很紓壓。

儘管名氣、聲量不如對手，曝光率也低，不過，前天台南市長電視辯論，被譽為「世界最棒里長」的陳永和，一席鏗鏘有力且中肯的直白論述，為他搏得不少鄉親青睞。

(中時 )

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