邱議瑩明天說明LINE不當貼文 朱學恒：完全不是為其邁好

前警大教授葉毓蘭收到一張朋友傳來的截圖，一個名稱為「道明...會」的Line群組，有一位名稱為「邱議瑩」的頭像傳訊息抹黑韓國瑜。(葉毓蘭臉書)

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中時電子報
/綜合報導

國民黨候選人韓國瑜聲勢在上周五鳳山造勢大會擠進5萬人，聲勢高漲，民進黨候選人陳其邁陣營緊張高雄市恐變天。今天網路流出LINE群組對話截圖，一名署名立委邱議瑩者竟貼文表示，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發爭議。對此，宅神朱學恒在臉書粉絲頁「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼文表示，「十常侍為何不能老老實實地幫忙其邁呢？這種不停背刺的行為完全不是為了其邁好！可惡！」，為陳其邁遭幫倒忙表示憤慨。

針對LINE群組對話截圖外流，立委邱議瑩已表示，明天將統一對外說明。朱學恒為此不解指出，「為什麼你也要睡一覺之後才能回應？這種事件應該越快處理越好啊！」網友表示，「她一定有講，現在一時不知如何回應，打算拖到明天找個好說法，如果她沒講，一定立刻跳出來反駁的」、「要花一個晚上想出對策～如果這對話是真的，邱小姐，那妳真的是夠了！」

據了解，該截圖中署名邱議瑩者表示，「開賭場？挖石油？開性愛摩天輪？還是直接把台灣送給中國？各位有智慧的學長學姐…冷靜思考一下吧！你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」

(中時電子報)

朱學恒臉書
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