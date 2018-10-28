俄國無意透露高速直升機計畫 外型前衛科幻

2018年10月28日 20:41 中時電子報 江飛宇

美國塞考斯基(Sikorsky)和貝爾(Bell)兩大直升機公司正在競爭未來高速直升機，飛行速度都可以超過時速400公里。俄國似乎也有類似的高速直升機計畫，一張俄羅斯社交媒體上發布的計畫圖，顯示卡莫夫設計局(Kamov)正設計新的軍用高速直升機。

防衛部落格(defence-blog)報導，圖片似乎來自一部介紹直升機的軍武節目，新直升機的概念是同軸轉子的主旋翼、機身三角翼，還加上一對前翼。高速度來源自後部推進發動機，似乎是渦輪噴射式。直升機機腹設有內部彈艙，減低雷達截面，但機翼下仍有武器硬點，可以在不需匿蹤的任務時，更有效的安排武裝。

據介紹，卡莫夫認為，新直升機的飛行速度，預計達到時速700公里，幾乎是傳統直升機速度的三倍。

至於從美國方面來觀察，這款新直升機的整體部局類似塞考斯基的S-97 突擊者(Raider)，只是突擊者並沒有額外安裝機翼，而且尾部推進器採用螺旋槳，而不是噴射引擎。

塞考斯基在1976年研發過S-72的高速直升機。(圖/網路)

其實，塞考斯基也曾經研究過直昇機加上機翼的設計，就是1976年研發的S-72，它當年就採用渦扇引擎來提高速度，當年的最高飛行紀錄是時速370公里，不過由於渦扇引擎的耗油量大，所以飛行成本太高，S-72計畫在1983年中止。

(中時電子報)