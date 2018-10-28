時尚F4缺高以翔「微合體」 藍鈞天：人民幣比較好

2018年10月28日 20:42 時報周刊 林彥君

藍鈞天(右5起)28日和老婆Fiona舉辦婚宴。（盧禕祺攝）

藍鈞天和老婆Fiona28日舉辦婚宴，找來楊小黎擔任伴娘及丁春誠、陳紹誠等擔任伴郎，昔日時尚F4成員獨缺高以翔，藍鈞天、丁春誠和陳紹誠在婚宴上「微合體」。高以翔人在大陸拍戲無法出席，藍鈞天開玩笑表示：「因為人民幣比較好、比較高，沒有啦！他在拍戲，他一直在想辦法，直到最後一分鐘才知道沒辦法，沒關係！好兄弟就是好兄弟。」

上次時尚F4齊聚已經是7、8年前，藍鈞天表示，曾有約好四人中不論誰結婚都要到齊，雖在婚宴無緣合體，但他認為高以翔的心和其他人同在。丁春誠過去曾在北京電影學院念攝影學系11個月，目前在當編劇，也在籌備唱片，自認工作繁忙導致感情狀態空白，透露已有3週沒有休息，直言：「我的工作填滿我的感情」。

吳建豪快閃現身會場，僅透露目前在忙電影《葉問4》，隨即不受訪進入會場，他之後和藍鈞天勾肩聊天，展現十足兄弟情誼。昔日戀人李運慶和李佳豫一起走進會場，但抵達拍照區各走各的，兩人是「巧遇」出席婚宴。周湯豪表示近期很多戲劇邀約，但須等專輯完成再討論，他在大陸節目《中國新說唱》後變胖近10公斤，近期想減重，他說：「胖在臉，朋友覺得我稍微變胖，我自己是看不下去了！」

(時報周刊)