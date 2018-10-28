台灣虎航佐賀航線轉為定期航班 佐賀知事來台推廣觀光

2018年10月28日 20:53 工商 張佩芬

佐賀訪問團與我方代表大合照。圖：張佩芬

佐賀武雄市圖書館結合了蔦屋書店及星巴克咖啡。圖：張佩芬

「GALLERY有田」杯牆上的兩千多個杯子讓客人自己選用。圖：張佩芬

台灣虎航今（28）日起將日本佐賀定期包機轉為定期航線，確立長期經營佐賀航線政策。佐賀縣知事山口 祥義隨首航班機帶領觀光旅遊業者共23人來台推廣觀光，下午拜訪外貿協會，貿協介紹該會MEET TAIWAN所推廣的獎勵旅遊，爭取佐賀業界與團體來台做獎勵旅遊。

貿協國際會議中心副主任林淑惠曾經派駐日本福岡，今日由她負責接待佐賀訪問團，並簡介台灣對於各國來台獎勵旅遊所提供的各項協助與優惠補助。山口 祥義則介紹佐賀各項觀光資源、農特產品與知名的有田燒陶瓷製品等。

佐賀的有田燒及伊萬里燒，都是國家指定的傳統工藝品等級，其中有田燒聞名國際，當地城堡、花園、溫泉、神木等，也是可以進行景點巡禮的好地方，柳川划船，美食、購物也是造訪佐賀不可錯過的一部份。

佐賀聞名國際的武雄市圖書館與兒童圖書館，該館結合了蔦屋書店及星巴克咖啡，不同於一般傳統圖書館，透過異業結盟與複合式經營，創造出舒適、活潑的閱讀空間，建築與室內設計被稱為世界最美的圖書館。

「GALLERY有田」則是一間有田燒主題餐廳，不論是正餐或下午茶，都採用有田燒製作的餐盤、茶杯與咖啡杯，店內陳列的2千多個有田燒的杯子，不光是裝飾美化空間，客人還可從中挑選自己喜歡的杯子使用，店內就有國際巨星梅莉史翠普用過的咖啡杯，是非常有特色，又讓人驚喜的餐廳。

台虎去年6月12日開始飛佐賀包機，由五福旅行社獨包機位，昨日起轉為定期航班後，每個航班會40個機位在台虎官網銷售，供散客與自由行旅客運用，餘140個機位仍由五福旅行社獨包，並將招攬佐賀來台旅客。

根據航空慣例，航點有定期航班在飛後，其他航空公司想要加入就只能申請定期航線，無法申請包機，這樣台虎就不用擔心旺季時他航臨時派包機來搶客，可提高營運穩定性。

去年約有6萬名台灣旅客在佐賀過夜，台虎自去年6月飛佐賀包機後，一年多來已有2萬餘名台灣旅客搭台虎航班到佐賀旅遊。台虎是目前唯一直飛佐賀與台灣間的航空公司。

台虎桃園－佐賀定期航線每周營運二班，分別是周四及周日。台灣虎航在日本的航點達到14個、台日往返更達19條航線，是目前提供最多台日往返航班的低成本航空。

(工商 )