強颱玉兔橫掃馬里亞納 將衝向菲國、台灣

2018年10月28日 20:58 中時 施施

今年第26號強颱玉兔影響台灣前，已在馬里亞納群島釀成重大災情。預估近期將引影響北台灣與東半部的玉兔強颱25日橫掃關島、塞班島，導致當地渡輪與航班全數取消。南韓政府於27日以軍機運送物資給受困塞班島的國民，氣象專家則指，玉兔將在30日登陸菲律賓呂宋島。

日本氣象廳宣布，玉兔於本月22日升格為熱帶風暴，24日中心風速高達每小時215公里，超越「山竹」強颱」創下今年最強風暴紀錄。玉兔25日以時速20公里往西北西移動，掃過馬里亞納群島，儘管它在關島以西的海域出現雙重眼壁，中心風速稍微下降，結果仍對各島嶼交通造成重大影響。目前玉兔已完成置換眼牆，重新打開「針眼」，風速上升，因此被中央氣象局重新升格為強颱。

據英國國家廣播公司（BBC）報導，玉兔席捲馬里亞納群島時，以旅遊勝地塞班島、天寧島、關島受災最嚴重，當地所有政府辦公室及學校都臨時停班、停課。在風暴期間，各島通訊部分中止，所有渡輪與航班也被迫取消。

由於玉兔來襲時，有1800名南韓旅客受困塞班島上，南韓政府27日派出軍機運送物資進行救援。南韓當局也於27日晚間證實，雖然對外航班不通，但已將首批遊客送返國內。大陸新華社則報導，還有1500名中國遊客受困塞班島。

氣象專家指出，玉兔強颱堪稱自1950年來馬里亞納群島最強的風暴，接下來玉兔將於30日登陸擁有5400萬居民的呂宋島。屆時，玉兔威力應會略為減弱，但至少還會是4級風暴，專家呼籲：「最好的方式就是撤離，避免9月的山竹強颱災難事件重演。」

(中時 )