夫人干政？陳佩琪質疑：市府活動怎麼老讓三立得標？

2018年10月28日 21:08 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲太太陳佩琪先前因三立政論節目質疑柯家財產來源不明，雙方對簿公堂，陳28日再發臉書，質疑市府活動為何總是該家媒體得標，反酸「柯是他們最大的衣食父母耶」，發文一出引發熱議，有網友表示「這不是干政，什麼才是干政」。

據了解，2018跨年晚會為三立電視台得標，今年台北河岸音樂季也同樣是三立電視台得標，加上現在雙方又對簿公堂，被外界解讀，陳就是在罵三立電視台。

陳佩琪28日發文表示，去年跨年晚會，觀傳局安排他和先生表演重機出場的魔術秀， 前晚幕僚送來某電台提供的衣服(七分藍牛仔褲和短版黑夾克外套) ， 說是跨年晚會的服裝，她試套在身上，但跟自己平日的形象實在不搭，於是原封不動的將衣服送還。

陳佩琪表示，第一次碰到參加活動，有人替她準備衣服的， 有點受寵若驚，就問柯為什麼電視台要替我準備衣服？ 柯說，因為跨年晚會是他們得標的，也許是為了畫面好看，或想衝他們的收視率吧！

陳緊接著自爆近期向柯提出質疑，「為什麼市府的活動， 不管是情人節煙火或是跨年晚會什麼的，總是他們得標？這家電視台整天利用政論節目對柯罵飽罵滿，你們生意都給他做呦？」陳不滿表示，平日該媒體的黑新聞做飽做滿，但柯市府的錢也一定賺飽賺滿，狠酸「柯渾身上下都可以被他們拿來利用，柯實在是他們最大的衣食父母耶。」

陳佩琪表示，當時柯回應「面對多如麻的市政，他哪會管到一個觀傳局的招標小案啦？那是觀傳局辦的業務。」但陳表示，一想到自己花了這麼多錢和這麼多時間和他們打官司，心裡就一肚子火。

(中時 )