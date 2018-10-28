金門》縣長選戰飄高粱酒香 陳福海：未來4年不到大陸設廠

2018年10月28日 21:07 中時 李金生

陳福海帶領競選團隊大進場，與支持者開心擊掌打氣。（李金生攝）

現場湧進一千餘位鄉親，氣氛熱鬧！（李金生攝）

福海縣長今（28）日晚上在金寧鄉競選服務處成立大會強調，他保證當選後未來4年內，金酒絕對不會到大陸設廠生產。（李金生攝）

92歲后湖耆老許金印稱讚陳福海認真打拚，4年任內風調雨順。（李金生攝）

廣濟廟廣場擠滿支持者，展現陳福海邁向連任的氣勢。

「金酒赴東北試釀案」成為金門縣長選戰攻防焦點，競選連任的陳福海縣長今（28）日晚上在金寧鄉競選服務處成立大會強調，他保證當選後未來4年內，金酒絕對不會到大陸設廠生產。

「金酒赴東北試釀案」遭國民黨候選人楊鎮浯陣營質疑陳福海全程主導，將1600公斤「酒麴」帶往對岸中國試釀，無異將核心技術外洩，帶給金酒嚴重的營業危機。

陳福海則再次澄清指出，過去4年來他充分尊重金酒的專業，從未出手干預金酒任何事務，當選後未來4年也保證金酒絕對不會赴對岸設廠生產，一定會全力保護這隻攸關金門發展和鄉親福利的「金雞母」。

陳福海並表示，李炷烽縣長任內出售縣有地18筆、李沃士27筆，而他只賣了1筆，且過程和作業一樣公開透明，卻被對手指為出賣祖產，請鄉親也能評評理。

陳福海反批對手一再製造是非和抹黑，他強調選舉是好事，應該是歡歡喜喜，當選後好好的服務鄉親，而不是撕裂鄉親的情感，像他就從來不罵人，因此才能請來當年一起角逐縣長的吳成典擔任副縣長，同心協力服務鄉親。

陳福海今晚在頂堡廣濟廟廣場舉辦金寧鄉服務處成立大會，1000餘位鄉親到場加油，現場「凍蒜」聲浪不斷，氣氛十分熱鬧！

陳福海表示，自己26歲開始注意金門發展問題，充分掌握金門的發展方向和優先順序，過去4年已做好水、電和交通等基礎建設，強調改變已經開始，應讓它繼續持續下去，就如同「房子蓋一半，師傅不要換！」

陳福海也推崇主要對手楊鎮浯「年輕」、「優秀」、「可以再等一下」，希望鄉親支持他繼續幹立委。

(中時 )