李登輝：前瞻與基礎兩種不同建設 不應該綁在一起

2018年10月28日 21:45 工商 崔慈悌

前總統李登輝今天發布致詞稿中指出，現在已經在推行的前瞻基礎建設應該要脫鉤，因為前瞻建設是未來產業的投資，基礎建設是滿足人民基本的需求，兩種不同的建設不應該綁在一起。

李登輝基金會與台灣教授協會接連兩天舉辦2018年經濟研討會，並以「投資 創新 活力台灣」為主題。由於近日天氣變化大，李登輝遵醫囑未出席昨天的開幕與今天的閉幕典禮，由台灣綜合研究院創辦人劉泰英代為宣讀致詞稿。

李登輝在致詞稿中表示，經過這兩天討論，相信大家應該都可以認同，現在已經在推行的前瞻基礎建設應該要脫鉤，因為前瞻建設是未來產業的投資，基礎建設是滿足人民基本的需求，兩種不同的建設不應該綁在一起。

他認為，領導台灣在新時代邁開腳步的新創資源，需要更多投入在中、南部，以改善過去新創多集中在北部的問題，加速台灣整體的產業轉型與升級。

為提升台灣的經濟動力，他說，政策法規應該要放寬，要跟得上時代，若有需要創立新的法規，也要主動提出，支持像人工智慧、區塊鏈、金融創新這樣的未來產業，台灣的金融業雖然很強但太過保守，需要更積極的改革。

李登輝舉例，過去為了避免受到中國資金的影響，台灣對外國來台投資有很多限制，但是這兩件事情應該要分開處理。台灣在吸引外國直接投資方面的力道不足，政府應該要更加友善、開放，政策應該要好好調整，放寬法規的限制，簡化審查的程序。

過去台灣投入很多資源在製造業，想要把製造業拉回來台灣，但是他說，台灣的經濟體質已經不同了，應該要將重點放在發展知識經濟、以人為本的經濟、以創意為本的經濟，政府也不應該再用僵化、管制的思考面對產業，而應改用促進投資的思考面對產業。

(工商 )