李登輝：前瞻與基礎兩種不同建設 不應該綁在一起

前總統李登輝。(資料照片/陳麒全攝)

友善列印
工商

前總統李登輝今天發布致詞稿中指出，現在已經在推行的前瞻基礎建設應該要脫鉤，因為前瞻建設是未來產業的投資，基礎建設是滿足人民基本的需求，兩種不同的建設不應該綁在一起。

李登輝基金會與台灣教授協會接連兩天舉辦2018年經濟研討會，並以「投資 創新 活力台灣」為主題。由於近日天氣變化大，李登輝遵醫囑未出席昨天的開幕與今天的閉幕典禮，由台灣綜合研究院創辦人劉泰英代為宣讀致詞稿。

李登輝在致詞稿中表示，經過這兩天討論，相信大家應該都可以認同，現在已經在推行的前瞻基礎建設應該要脫鉤，因為前瞻建設是未來產業的投資，基礎建設是滿足人民基本的需求，兩種不同的建設不應該綁在一起。

他認為，領導台灣在新時代邁開腳步的新創資源，需要更多投入在中、南部，以改善過去新創多集中在北部的問題，加速台灣整體的產業轉型與升級。

為提升台灣的經濟動力，他說，政策法規應該要放寬，要跟得上時代，若有需要創立新的法規，也要主動提出，支持像人工智慧、區塊鏈、金融創新這樣的未來產業，台灣的金融業雖然很強但太過保守，需要更積極的改革。

李登輝舉例，過去為了避免受到中國資金的影響，台灣對外國來台投資有很多限制，但是這兩件事情應該要分開處理。台灣在吸引外國直接投資方面的力道不足，政府應該要更加友善、開放，政策應該要好好調整，放寬法規的限制，簡化審查的程序。

過去台灣投入很多資源在製造業，想要把製造業拉回來台灣，但是他說，台灣的經濟體質已經不同了，應該要將重點放在發展知識經濟、以人為本的經濟、以創意為本的經濟，政府也不應該再用僵化、管制的思考面對產業，而應改用促進投資的思考面對產業。

(工商 )

嘉義》市長候選人黃敏惠今晚端牛… 高雄》挺韓國瑜 藍營3個太陽今晚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。