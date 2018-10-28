東南亞射擊賽》狀況不佳 楊昆弼：換掉自己比較快！

2018年10月28日 22:12 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018第42屆東南亞射擊錦標賽，地主中華隊今天單日進帳1金1銀3銅，唯一的金牌由劉宛渝和楊昆弼這對學姐弟搭檔，在不定向飛靶混合賽拿下。

今年亞運展現超齡成熟度的楊昆弼，儘管昨天個人賽失常，今天在拿出強心臟般的演出，在最後爭金階段連續命中5發，幫助自己和學姐劉宛渝維持住領先，最終順利摘金，不過楊昆弼仍不滿意表現，賽後直搖頭。

楊昆弼說：「狀況真的不好，從亞運回來後，身心都還在睡。」楊昆弼昨天穿上新靶衣和新的專用鞋，還不是很習慣，今天決賽換回舊有的裝備，才打得比較順手，他也開玩笑說：「與其換靶衣跟鞋子，不如把自己換掉比較快！新裝備確實不習慣，但這不是成績不好的藉口，純粹是自己狀況不好，但也想嘗試一下新裝備的感覺。」

楊昆弼今年亞運不定向飛靶混合賽奪牌的搭檔林怡君，和另一位射擊男將施榮宏合作，拚到最後金牌階段才敗下陣來，又因東南亞射擊賽友誼優先的規定，儘管成績是第二名卻無法獲得銀牌。林怡君認為比起個人賽，混雙的心情和節奏比較舒服，「沒有這麼緊繃，比較容易一點，畢竟還有輪流擊發的等待時間，沉澱剛剛打不好的心情，且遇到打不好時，還有隊友能夠撐住。」

首次挑戰男子50公尺步槍三姿的呂紹全獲得銅牌佳績（圖為三姿中的跪姿）。（主辦單位提供）

今年亞運中華射擊隊另一位有獎牌入袋的好手呂紹全，今天在男子50公尺步槍三姿決賽以438.8分獲得銅牌，但他和隊友翁翊翔、林宇恒，透過團體項目為地主再添銀牌。

呂紹全專項為10公尺空氣步槍，他第一次闖進步槍三姿國際賽決賽，和過去國內賽相較，從準備到試射有明顯進步。他表示：「三姿真的很好玩，但也很累，特別是跪姿最難。」

呂紹全補充，可能是他身體太緊繃，很不易適應，有時會比到右腳麻掉，手的承受也不夠好，他覺得步槍三姿的關鍵是轉換，「你想想，姿勢已經麻掉，還要再擊發完，心臟砰砰跳起身，趕快抓緊時間換裝或是拆裝備，準備下一個姿勢，還要試射找感覺，整個過程絕不是那麼簡單，有時覺這根本不是運動項目，而是折磨，對身體或心志都是。」

(中時電子報)