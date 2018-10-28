移工訴求廠住分離 抗議勞部無積極作為

友善列印
中時

今年4月桃園敬鵬工廠宿舍大火，造成6名消防員傷亡、2名外籍移工死亡，其中移工的死亡肇因於宿舍安全問題，台灣移工聯盟今（28）日再度前往勞動部抗議，痛批勞動部對於移工廠住分離的訴求推託其詞，不願積極作為。

今日正逢敬鵬火災滿半年，台灣移工聯盟再度前往勞動部前召開記者會，要求盡速實施廠住分離政策。到場的移工拿出自己宿舍照片，指控工廠另一邊就是宿舍，根本沒有逃生門，擔心火災發生會危及生命安全；並且，工廠機器24小時運轉不停，根本無法好好休息。

移工團體出示多張外籍移工的宿舍照片，宿舍即緊鄰工廠旁邊，門口堆放雜物且樓梯狹窄。台灣移工聯盟表示，這種環境一旦發生意外，「該怎麼逃？」移工團體多次呼籲廠住分離，但勞動部一再以「還須研議」、「會跨部會討論」等說詞回應，稱沒有確切時間表，根本就是不把人命當成一回事。

天主教新竹教區希望職工中心專員許惟棟還指出，他們要求勞動部將與移工相關的法規翻譯成多語，特別是「生活照顧服務計畫書」，勞動部說已翻譯完成，但缺少「宿舍規定」等直接的關鍵字，實際上無法讓人迅速檢索到，連基本的資訊透明友善都做不到，如何保障移工基本權益？

對於移工團體的廠住分離訴求，勞動部表示，勞動部已參酌經濟部、消防署等相關機關意見，著手修正雇主違法裁量基準，預估近期對外公告。

(中時 )

生態保育學會、海巡署攜手　學甲… 「台鐵不想讓你們知道的真相」 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。