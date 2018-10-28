移工訴求廠住分離 抗議勞部無積極作為

2018年10月28日 22:22 中時 游昇俯

今年4月桃園敬鵬工廠宿舍大火，造成6名消防員傷亡、2名外籍移工死亡，其中移工的死亡肇因於宿舍安全問題，台灣移工聯盟今（28）日再度前往勞動部抗議，痛批勞動部對於移工廠住分離的訴求推託其詞，不願積極作為。

今日正逢敬鵬火災滿半年，台灣移工聯盟再度前往勞動部前召開記者會，要求盡速實施廠住分離政策。到場的移工拿出自己宿舍照片，指控工廠另一邊就是宿舍，根本沒有逃生門，擔心火災發生會危及生命安全；並且，工廠機器24小時運轉不停，根本無法好好休息。

移工團體出示多張外籍移工的宿舍照片，宿舍即緊鄰工廠旁邊，門口堆放雜物且樓梯狹窄。台灣移工聯盟表示，這種環境一旦發生意外，「該怎麼逃？」移工團體多次呼籲廠住分離，但勞動部一再以「還須研議」、「會跨部會討論」等說詞回應，稱沒有確切時間表，根本就是不把人命當成一回事。

天主教新竹教區希望職工中心專員許惟棟還指出，他們要求勞動部將與移工相關的法規翻譯成多語，特別是「生活照顧服務計畫書」，勞動部說已翻譯完成，但缺少「宿舍規定」等直接的關鍵字，實際上無法讓人迅速檢索到，連基本的資訊透明友善都做不到，如何保障移工基本權益？

對於移工團體的廠住分離訴求，勞動部表示，勞動部已參酌經濟部、消防署等相關機關意見，著手修正雇主違法裁量基準，預估近期對外公告。

(中時 )