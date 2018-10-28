美軍專家：要警惕共軍隨時可用水雷封鎖台灣

圖為中共海軍進行布雷與掃雷演習。（圖／新華社）

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中時電子報

美國軍方專家警告，對於中國大陸近期多次以「核心利益」為題向美國發出的信號，美國應該予以密切關注，並努力讓兩岸緊張關係冷卻下來。否則很可能會隨時看到共軍在海峽設立「完全禁區」對台灣進行封鎖。

這篇由美國海軍作戰學院中國海事研究所研究教授金來爾(Lyle J. Goldstein)在《國家利益》上發表的文章說，美國領導人和民眾都需要了解中國大陸對這個「美麗之島」的看法，有些官方言辭雖然隱晦，但卻愈來愈顯示出現「晴天霹靂」的可能性快速增加。尤其是中國大陸國防雜誌《兵工科技》不久前兩篇文章中，就能窺見其戰略思考的端倪。

文章說，其中一篇是從戰爭歷史談「封鎖」的重要性，主張「以海軍力量為主，在陸軍、空軍、戰略火箭軍、天軍、網軍配合下採取多種手段控制某一海域」，特別以二次大戰時使用水上佈雷以及「古巴危機」、波灣戰爭的經驗來印證海上封鎖的重要性，雖然完全沒有提到台灣，但意語指向則非常明顯。

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圖為2014年東海艦隊進行水雷戰實戰化演練，在艦艇上吊裝新型智能化水雷，並進行實兵實彈對抗。（圖／新華社）

另一篇談中共空軍近期的「繞島巡航」行動時指出，這些行動證明中共空軍在藍海上的遠程戰鬥能力已有大幅進步，也承認美國以及所有其他國家的軍艦有權通過台灣海峽，但明白指出美國有「明顯的政治和軍事意圖」，尤其是屢次派遣政府官員前往台灣活動。

金來爾分析，台灣離中國大陸只有一百多公里，「繞島巡航」的轟炸機不會是對台封鎖的主角。真正有效的是戰略火箭部隊的導彈，以及海軍艦艇上的巡航導彈，或者是大量覆蓋登陸區的火炮。但這些可能都是多餘的，因為在台灣周圍數萬枚的水雷就已經足夠了。以中美關係目前急轉直下的情況，台灣海峽所面臨的風險遠比美國股市更令人擔憂。

文章最後說，一位極有深度的中國大陸戰略家最近向作者指出，中國大陸並不擅長威懾，在韓戰與中印戰爭時，大陸的威懾信號都被完全忽視，最後導致戰爭發生。金來爾強調，美國應該密切關注中國對其「核心利益」發出的信號，努力讓兩岸緊張關係冷靜下來。否則，中國大陸隨時都可能宣佈在台灣周圍設立「完全禁區」，並加以封鎖。

(中時電子報)

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