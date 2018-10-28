曾少宗和日美女合作歡迎「異國戀」 回高雄放映貼心備當地名產

曾少宗與導演永田琴。（雄影提供）

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曾少宗在《What is REAL》飾演赴日會女友的台灣攝影師。（雄影提供）

演員曾少宗和日本導演永田琴合作巧克力品牌短片〈What is REAL?〉，是他拓展演藝生活至海外的第一步，雖然已經學日文6、7年，首度參與海外劇組，仍須苦練語言，但他自認很幸運，因之前主演的偶像劇輸入到日本，所以日本影迷眾多，年底也將舉辦影迷見面。今帶著電影作品回家鄉高雄電影節放映，還貼心準備當地名產給影展工作人員，讓大家直呼感動。

該片講述曾少宗所飾演的台灣攝影師，在女友生日當天親赴日本，想給女友藤井美菜驚喜，沒想到藤井美菜不領情，更留下不知所措的曾少宗，此次和日本美女藤井美菜的合作，曾少宗盛讚：「日本女生很有禮貌。」直言因為自己喜歡冒險，「不排斥異國戀，也不僅限於亞洲臉孔。」

電影在東京與神奈川縣拍攝，重要場景金時山位於神奈川縣和靜岡縣的交界處，站在山頂可見到日本原汁原味的山林、瀑布、河流風景以及最具日本精神代表的富士山，曾少宗表示：「拍戲時40小時沒睡，但看到富士山就是莫名感動。」還很想念下戲後就能享用劇組在帳篷準備的烤肉。

擁有奧斯卡認證且為亞洲最大短片影展的東京短片節，在2010年與高雄電影節展開密切合作。而東京短片節更於2016年時開始了Branded Shorts (品牌短片)單元，透過影像敘事傳遞品牌訊息。而日本雀巢為品牌短片長期以來的合作企業，長期關注短片發展，更成立網路電影院─雀巢電影院。該片在高雄電影節世界首映後，10/28(日)後也將於雀巢電影院登場。

(中時 )

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