陳思璇李明川評選時裝秀 被花蓮粉絲熱情包圍

2018年10月28日 22:40 時報周刊 林彥君

陳思璇日前到花蓮玉富，擔任2018玉富伸展台大地時裝秀評審。（伊林提供）

伊林娛樂名模陳思璇、國民造型師李明川、設計師沙布喇.安德烈日前同赴花蓮玉富自行車道東里鐵馬驛站擔任2018玉富伸展台大地時裝秀評審，一日來回快閃花蓮，陳思璇抵達玉里時，一路上被熱情民眾爭相合照，她說：「感受到花蓮民眾很直接、可愛又熱情，過程中還有人邊講笑話邊和我拍照。」

伊林模特兒周祥蕙、張念慈、信維宗率領17位素人模特兒登台走秀，陳思璇穿沙布喇.安德烈設計的褲裝，霸氣登台，活動主持人舞思愛穿著由張碧玲設計的樹皮服裝，自然素材為活動增色不少。

陳思璇曾在3年前伊林璀璨之星花蓮洄瀾灣活動擔任評審，這次到玉富自行車道感受當地好空氣及美景，讓她心情舒坦。參賽者雖是素人，陳思璇在評選時注重台風表現，她說：「我發現有的人，穿高跟鞋走路都快跌倒了，很有勇氣，也很不容易，很棒！」

李明川表示，評選過程讓他感受到花東地區時尚爆發力，「服裝設計或素人模特兒都有亮點，原民女孩眼睛特別漂亮，五官也都很國際感，儘管身高不夠高，但絕對都能成為很棒的平面模特兒」，他表示，下一本書的彩妝模特兒，希望可以找這些素人女孩來擔任。

本次活動最佳服裝設計獎由原漾工坊獲得，最佳服裝創意獎由上騰工商獲得，最佳模特兒獎由蘇卉心獲得、張皓偉獲得，最佳舞台魅力獎由大宇獲得，最佳身材比例獎由伍周文惠獲得。

(時報周刊)