兩次失敗後 標準3型反導系統終於試射成功

2018年10月28日 22:46 中時電子報 江飛宇

美國標準3型反道彈飛彈(SM-3 Block IIA)系統終於成功攔截了一枚試驗的彈道靶彈，這是該武器第二次成功測試，先前連續兩次失敗的壓力，終於得到一些緩解。

防衛新聞(Defense News)報導，標準3型是美國和日本共同開發的高層飛彈防禦計畫，是神盾軍艦 (Aegis)，與陸基型的陸上神盾(Aegis Ashore)採用的攔截飛彈，其中陸上神盾預計部署在羅馬尼亞、波蘭，以及日本兩處地點，據雷神公司的說法，SM-3的IIA變體，配備了更強的火箭發動機和更大的動能彈頭。

這次攔截試驗在夏威夷西海岸舉行，SM-3是由驅逐艦約翰芬恩號(DDG-113,USS John Finn)發射，而代表彈道飛彈威脅的靶彈是從考艾島(Kauai)的飛彈基地發射，SM-3成功攔截了靶彈。

飛彈防禦局局(Missile Defense Agency)的山姆．格里維斯中將(Sam Greaves) 說：「這是SM-3 Block IIA的關鍵里程碑，我祝賀整個團隊，包括我們的艦上官兵、合作夥伴和幫助實現這一里程碑的盟友們。」

雷神公司總裁泰勒勞倫斯(Taylor Lawrence)聲明中說：「我們與飛彈防禦局、日本共合作開發的SM-3 Block IIA終於取得的第二次成功，這是共同構建最先進的彈道飛彈防禦系統的重要一步。」

SM-3的測試並不總算順利，2017年2月的第一次測試取得成功，但是同年6月的第二次測試就失敗了，那一回是人為操作失當，艦員觸動了飛彈的自毀功能，他似乎誤以為靶彈是友方目標。第三次測試於2018年1月舉行，仍然沒有成功。

格里維斯中將在3月份對記者說，即使在攔截失敗，仍然可以從試驗中獲得豐富的知識。他說：「失敗不可恥，失敗中學習到的東西，與測試成功同樣寶貴。」

(中時電子報)