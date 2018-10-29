屏東》15年志工徐淑亮拼選麟洛鄉代 承諾當永遠的志工

當志工媽媽15年的徐淑亮，年底將拚選麟洛鄉民代表，期許自己當大家永遠的志工。（謝佳潾攝）

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「以當志工的心態參選！」麟洛鄉民代表候選人徐淑亮，在地方當志工媽媽15年，她總是風雨無阻地站導護、幫助弱勢，且還成立麟洛鄉姊妹愛心關懷協會，帶著志工四處送溫暖，她盼整個麟洛鄉能老有所依、幼有所托，因此投入選戰，希望鄉民給予機會。

徐淑亮指出，她自己是一張政治白紙，她的經歷都是志工，她是麟洛國小志工總隊長、麟趾社區發展協會理事兼環保志工、也是麟洛鄉姊妹愛心關懷協會理事長，也許是志工當久了，服務的思維早已成了習慣，所以就算是投入政治，也會莫忘初衷。

她強調，「我是快樂的志工」，在投入政治的路上，她想得仍是如何服務民眾，沒有得失心只有服務心，且她在地方經營多年，很了解在地需要什麼，在老化的鄉鎮裡，「老有所依、幼有所托」就是最幸福的事。

她說，做一個鄉代可以服務的民眾會變多、服務的項目也會變廣，而這也是她參選的主因，若能將志工服務的風氣帶入政治裡，她相信地方不僅會注入活力，更會因而翻轉，沒有私心的服務，會令人充滿幸福感與對外來有憧憬、有期望。

她坦言，因對手都是有經驗的候選人，她選起來難免有點吃力，不過她相信10多年來對地方的付出，會有人看得見並且認同，因此保持平常心，相信會有意外的驚喜。

(中時 )

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