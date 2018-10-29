屏東》「外務最多的村長」盧麗美 拚比賽讓林邊被看見

2018年10月29日 07:22 中時 謝佳潾

林邊鄉仁和村長盧麗美堪稱是「外務最多的村長」，年底將同額競選連第3任。（謝佳潾攝）

林邊鄉仁和村長盧麗美堪稱是「外務最多的村長」，不僅親手打造「苦伕寮」成為當地知名景點，任職8年來還陸續接下關懷據點、樂齡學習中心、水巡守、資源回收、反家暴據點站等業務，且積極參與比賽，她說這是她讓林邊被看見的辦法；而她的努力已被看見，年底將同額競選連第3任。

22年前，盧麗美投身社區營造，那是她首次參與公共事務，但她自嘲自己是「檯面下的人」，她僅是默默在旁協助時任村長戴新興，然而，她的實力大家有目共睹，知情的人三番兩次建議她「浮出檯面」，就連戴村長也勸她是時候出來服務村民了。

不過，她不願意，她始終相信即使身在幕後也能做好事，但八八風災後，她轉念了。盧麗美說，家園遭無情風雨摧殘後，她一直在想該如何重建、甚至協助大家一起站起來，而那時老村長礙於健康問題，已經無法在服務村民，因此，她決定跳出來參選。

盧麗美首次參選就遇上3名勁敵，但最後不僅高票當選，4年後對手變1人，再4年後的今日，更是無人匹敵，由此可看出村民對她的信賴與支持。盧麗美當選村長後，不僅她的生活過得充實，連帶村民也「忙碌不已」，因為她不僅持續關懷協進會工作、訓練志工服務更多人，還接下許多業務參加比賽。

她說，透過比賽，林邊就有機會被看見，如接下樂齡學習中心的第二年，不僅參加比賽還一次拿到特優，這個殊榮便讓花蓮等縣市的人到此觀摩，這對林邊而言無疑是加分，所以她會繼續接下去、比下去、發展下去。

(中時 )