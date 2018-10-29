《時來運轉》網球場中爆冷 這樣買運彩反而大賺

烏克蘭女將史維托琳娜(左)賽後與丹麥女將沃尼雅琪握手。（美聯社資料照）

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中時電子報
、林博泰／台灣運彩總經理
影片：網球場中爆冷 這樣買運彩反而大賺
台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(沈弘欽攝)

運動比賽總是會有所謂的「爆冷」，畢竟球是圓的，本來不被看好的一方最終如果獲勝就是所謂的「爆冷」，「場中」如果可以有效掌握「爆冷」的跡象，運彩投注獲利的可能性就大增，特別是個人賽的比賽，網球就是最好的例子。

本來不被看好的一方最終如果獲勝就是所謂的「爆冷」。(台灣運彩提供)

個人賽如果選手比賽當天狀況不好，還是得獨自撐完整場比賽，不像團體賽有其他球員可以頂替，比賽「場中」一旦出現這種「爆冷」跡象，如果本身無法及時恢復水準，整場比賽結果很可能就是「爆冷」，熟悉這種比賽態樣且能即時掌握運彩投注時機的消費者，往往就是運彩的贏家。

女子網球世界排名。(台灣運彩提供)

9/26晚上WTA武漢公開賽就有出現連續2場網球「爆冷」的戲碼，分別是第1場世界排名第3的「沃妮雅琪(Caroline Wozniacki)」敗給世界排名第51的 「普伊格(Monica Puig)」以及第2場世界排名47的辛妮亞柯娃(Katerina Siniakova)打敗世界排名14的瑪格瑞莎(Garbiñe Muguruza)，我們就以第1場為例，來跟大家談這個「爆冷」投注的眉角。

網球不讓分賠率圖(台灣運彩提供)

世界排名第3的丹麥甜心「沃妮雅琪(Caroline Wozniacki)」一直為外界所看好，對上實力與她有一定差距、世界排名只有第51的波多黎各好手「普伊格(Monica Puig)」，本來應該可以很輕鬆地拿下第1盤，沒想到毎1球都是你來我往、不相上下，打得非常辛苦，結束時竟然以6比7意外地輸掉第1盤，出現「爆冷」跡象，沒想到第2盤開始後還是僵持不下，此時對手普伊格儘管已經先拿下第1盤，獲勝機會相對高，但由於世界排名有一定落差，運彩不讓分玩法的賠率還高達2.1倍到2.7倍，眼尖的消費者掌握到這個投注機會，加碼投注普伊格高賠，最後比賽果真「爆冷」，由世界排名51的普伊格以直落2不可思議的比數打敗世界排名第2的沃妮雅琪，熟悉這個運彩眉角的消費者開心抱回獎金。

(中時電子報)

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