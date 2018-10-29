不再老套　新生代茶人讓你品出傳統茶的時尚感

2018年10月29日 09:00 中時電子報 綜合報導

不同風格卻同樣高雅別緻的布置劃出一個個空間，裡面陳列著各具特色的茶具，茶人們一邊嫻熟地將茶湯注入茶盞，一邊與列席品茗的民眾談笑著、介紹所泡的茶葉及其特色，隱約淡雅的茶香瀰漫著偌大的展演廳，這是臺北市茶藝促進會所主辦的「臺北新茶藝故事．松耑茶藝展」，邀請對茶藝有興趣的民眾前來品茗、與茶人交流。

打破了品茗及茶藝是中高年齡層才有的興趣這個刻板印象，第一屆「松耑茶藝展」上可見到非常多新生代的茶人與會，熟練的沖茶手法完全不輸給老行家。這也是今年茶藝展的目的－藉由新一代茶人分享自身對茶的理念及接觸茶藝的故事，去帶出在台北極具現代化又包容的大城市裡，傳統茶文化也可以創新且更貼近我們的生活。

由臺北市茶藝促進會所主辦的「臺北新茶藝故事．松耑茶藝展」，聚集了不少熱愛茶藝的民眾。

臺北市茶藝促進會理事長游錦松致詞時，感謝林千皓等三位總召對於今年茶藝展的規劃及付出。

西式氛圍 中式茶香

而在這眾多創意茶空間中，「神閑茶」的茶席空間顯得特別突出亮眼，為了要呈現出負責人林千皓所要傳達的理念「為與不違」。有別於其他空間以榻榻米、矮桌等擺設出的傳統茶席，神閑茶的茶席是白色大理石桌鋪上金屬材質的桌旗，牆上掛了出自名家手筆的抽象藝術畫及墨彩，甚至煮水及沖茶的茶壺也都選擇了咖啡壺、金屬壺與傳統陶壺並用。

林千皓解釋茶席陳設的概念：「茶講求的是理念，以東方美學來說就是要有一顆心，所以我希望能在不違心的態度下，以西方元素來演繹東方的傳統茶文化。」

第一屆松耑茶藝展上，茶人林千皓與民眾一同品茗、分享自己的茶道理念。

神閑茶的主題「為與不違」，以不違心的態度，融合墨彩、陶、木、金屬與花藝等現代手法詮釋東方理念。

了解土地 找回熱情

「我的朋友幾乎都不喝茶，我想讓他們知道，茶道的理念也可以用時尚的手法表達出來，喝茶也不像大家想像的那麼無趣或老成。」身為七年級生又有國外求學工作經驗，讓林千皓更能感受到茶文化在年輕族群中是被忽視的，她說：「我們都太著迷於外來事物，台灣因為取茶容易，反而不懂得珍惜它，很多年輕人會喝手搖茶，但當他點了一杯金萱時，他可能不知道金萱其實是一種茶樹的品種，所以我很想提醒新世代的年輕人，現在有的不代表永遠都會有，我們應該更珍惜並試著了解這塊土地上現有的。」

抱著想讓更多人了解茶文化的理想，林千皓在四年前成立「神閑茶」，販售與小農合作的單一品種茶葉，像在這個秋冬，他們就推出了凍頂烏龍茶；相較於市售的同款茶，這款茶因其茶葉被小葉綠蟬叮咬過，所以喝起來會帶著特別的蜜香。此外，神閑茶也成立茶館，對於之前從沒有喝茶習慣、但想嚐試的人，林千皓邀請大家到茶館品茗，找出自己喜歡的味道，同時找回對台灣傳統茶藝的熱情。

今年的茶藝展上使用的東方美人茶，今年榮獲新竹縣夏季東方美人茶比賽頭等獎。

 『神閑茶』哪裡找？

地址：林口區文化三路二段115巷70號1樓

電話：（02）2608-0936

營業時間：週三至週日 12:30–20:00

(中時電子報)