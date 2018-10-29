便秘常用浣腸劑？一張圖曝光藥效教你避免依賴性

便秘常用浣腸劑？一張圖曝光藥效教你避免依賴性。（圖/達志影像）

友善列印
中時電子報
有便秘症狀就要用浣腸劑？小心讓症狀越來越嚴重。（圖/翻攝自食藥署 臉書）

你是否習慣一便秘，就使用浣腸劑？食藥署在臉書粉專上分析浣腸劑成份，表示小心讓症狀越來越嚴重。便秘時，應先調整飲食習慣及生活作息，如果非藥物的方法達不到效果，才考慮在醫師或藥師的指示下使用瀉藥、軟便劑或灌腸。

食藥署指出，浣腸劑分成兩種，一種是水性浣腸劑，另外一種是油性浣腸劑。水性浣腸劑是單純的生理食鹽水，利用水來刺激排便；而油性浣腸劑就是常見的含甘油的浣腸劑，不僅能刺激腸道蠕動，也能達到潤滑的功用。食藥署製作圖表解釋，使用浣腸劑的藥效最激烈，適合緊急狀況時使用，長期使用容易造成依賴性。

食藥署的圖表中，也引用康健雜誌資料，整理出2種幫助排便的藥物，一為安平治粉，是一種大腸內容物增大劑，這種藥物比較符合腸道正常的生理模式，屬於安全溫和的方式，運用乾燥後的車前子、洋菜、植物膠等分子，吸收水分後，可在腸道內膨脹形成膠狀固體，刺激腸道的蠕動。但須注意喝大量的水，否則不僅效果不佳，還可能讓便秘更嚴重，甚至引起食道與腸阻塞。

第二種是樂可舒、樂下錠，是 刺激性緩瀉劑。這類藥物效果強勁，會刺激腸道黏膜與腸壁肌肉神經，改變腸道水分與電解質分泌的能力，使糞便軟化，同時促進腸蠕動以推進糞便。但因為易有絞痛感，建議在其他類藥物治療效果不佳時，或者需要快速緩解症狀時才考慮使用，且不可連續使用超過一星期。

(中時電子報)

文章來源：食藥署 臉書

「台鐵不想讓你們知道的真相」 … 好市多蛤蜊濃湯漲34元還變地雷？…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。