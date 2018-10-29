便秘常用浣腸劑？一張圖曝光藥效教你避免依賴性

2018年10月29日 00:02 中時電子報 林郁庭

有便秘症狀就要用浣腸劑？小心讓症狀越來越嚴重。（圖/翻攝自食藥署 臉書）

你是否習慣一便秘，就使用浣腸劑？食藥署在臉書粉專上分析浣腸劑成份，表示小心讓症狀越來越嚴重。便秘時，應先調整飲食習慣及生活作息，如果非藥物的方法達不到效果，才考慮在醫師或藥師的指示下使用瀉藥、軟便劑或灌腸。

食藥署指出，浣腸劑分成兩種，一種是水性浣腸劑，另外一種是油性浣腸劑。水性浣腸劑是單純的生理食鹽水，利用水來刺激排便；而油性浣腸劑就是常見的含甘油的浣腸劑，不僅能刺激腸道蠕動，也能達到潤滑的功用。食藥署製作圖表解釋，使用浣腸劑的藥效最激烈，適合緊急狀況時使用，長期使用容易造成依賴性。

食藥署的圖表中，也引用康健雜誌資料，整理出2種幫助排便的藥物，一為安平治粉，是一種大腸內容物增大劑，這種藥物比較符合腸道正常的生理模式，屬於安全溫和的方式，運用乾燥後的車前子、洋菜、植物膠等分子，吸收水分後，可在腸道內膨脹形成膠狀固體，刺激腸道的蠕動。但須注意喝大量的水，否則不僅效果不佳，還可能讓便秘更嚴重，甚至引起食道與腸阻塞。

第二種是樂可舒、樂下錠，是 刺激性緩瀉劑。這類藥物效果強勁，會刺激腸道黏膜與腸壁肌肉神經，改變腸道水分與電解質分泌的能力，使糞便軟化，同時促進腸蠕動以推進糞便。但因為易有絞痛感，建議在其他類藥物治療效果不佳時，或者需要快速緩解症狀時才考慮使用，且不可連續使用超過一星期。

(中時電子報)