邱議瑩爆「老婆讓韓國瑜睡一晚」 洪孟楷諷幹話多到可做撲克牌

2018年10月29日 00:02 中時電子報 林郁庭

上圖：葉毓蘭氣得要報案。下圖：洪孟楷臉書PO文，諷刺「照此速度，未來應該能幫邱議瑩出個專屬幹話撲克牌」，笑問「不斷秀下限選舉真的有必要這樣嗎」。（圖/翻攝自洪孟楷-為您發聲、聲聲不息 臉書）

民進黨立委邱議瑩過往言論總是引發爭議不斷，今日又再被抓包，在Line群組中表示，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」不僅讓葉毓蘭氣得要報案，國民黨發言人洪孟楷也在臉書上諷刺，「邱議瑩幹話又一則！想打造自己專屬幹話撲克牌？」

洪孟楷臉書PO文，綠委邱議瑩過往爭議言論不斷，今日又再添幹話一則「老婆陪韓國瑜睡一晚當報酬」。對照日前國民黨所推出民進黨幹話撲克牌中僅收錄兩則她的幹話，酸說，「照此速度，未來應該能幫邱議瑩出個專屬幹話撲克牌」，笑問「邱議瑩幹話撲克牌有人想要嗎」、「不斷秀下限選舉真的有必要這樣嗎」。

洪孟楷指出，「民進黨幹話撲克牌」中收錄邱議瑩的幹話，包括紅心三諷刺勞團的「那些都是放錄音帶」、以及紅心九「南部淹大水時人在國外的「你們以為是台北和高雄？」洪孟楷指出，這都是過往讓民眾拳頭硬、份外有感的幹話。

洪孟楷同時還貼心再幫忙議瑩的幹話整理一下，包括：

「你還有心情吃大餐，拜託水災耶，氣到快中風」（八八風災責怪馬政府）

「不顧災情唱歌跳舞」（抹黑韓國瑜風災時參加活動）

「你們太陽花已經整個大崩潰了！」（勞基法審查杯葛嗆時代力量）

「我是拼外交救災」（南部淹大水前往波蘭說）

洪孟楷說，以上族繁不及備載，有許多的遺珠之憾，連同最新這則「老婆陪韓國瑜睡一晚當報酬」，人民只想問綠營的立委，有必要為了選舉而這樣抹黑造謠嗎？還是要用幹話來繼續羞辱台灣人？再28天，用選票教訓傲慢的蔡英文政府、向不斷秀下限的綠營立委說不！

(中時電子報)