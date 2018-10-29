卡內基學者：中國核導彈潛艦有助全球核武平衡

中國核潛艇在全球核武力的制衡上能發揮作用，但如果擴張得太大，反而會引發大國間的軍備競賽。（圖／中新社）

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中時電子報

美國媒體《國家利益》最近發表文章稱，近十餘年來中國積極發展核子彈道導彈潛艇，這對北京而言是一個能快速發展的優勢武器。如果中國高調地推動民族主義激情，短期內核導彈潛艇可能會加劇緊張情勢，但從長期來說，一支高效的核子潛艇部隊，對全球核子平衡具有穩定的作用。

文章指出，這是由卡內基國際和平基金會核政策項目(Nuclear Policy Program at the Carnegie Endowment for International Peace)研究員趙通，在北京卡內基─清華全球政策中心研究報告中讓人感到驚奇的結論。

趙通認為，一支生存力強的核導彈潛艇部隊對於中國核威懾信心能發揮重大作用，可以減少中國擴增核武器庫的動機。不過由於老舊的潛射核導彈需要大幅更新，中國短期內必須增加核導彈的生產，這會讓其他國家感受到嚴重威脅，加劇國際軍備競賽的態勢。

文章說，北京早在1958年就動手開發核導彈潛艇，但直到上世紀80年代後期才完成了首艘核導彈潛艇。不過這型092型核導彈潛艇從未真正部署於戰鬥巡航。據說是噪音太大，安全性和可靠性不足。而且，它攜帶的核導彈射程很短。

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後來有了較新型的094型，每艘裝備有十幾枚射程較遠的巨浪-2核導彈，2006年左右正式服役。而且顯然於2015年進行首次戰鬥巡航。這是中國首次有可操作的水下核武力，進入了中國海基核武的新時代。

截至2018年底，有4款094型核潛艇入役。據趙通與各種軍事研究報告指出，北京尚未公布其戰略核潛艦的擴增計劃，但美國軍方估計中國將建造5至8艘核導彈潛艇。

文章表示，美國軍方以加強反潛能力回應中國的核導彈潛艇，而兩者之間的拉鋸戰讓南海與太平洋形成了更加緊張的局勢。

但終究094型核潛艇未來還是會對情勢的穩定有所幫助，而非增加衝突。目前巨浪-2核導彈約佔中國大約一百個遠程核導彈的將近半數，隨著核導彈潛艇增加，這個比例可能還會上升。

趙通認為，由於潛射導彈可能比陸地和空射核武器有更強生存能力，巨浪-2可以改變中國領導人對核威懾力量的態度。如果核威懾的可信度提高，那麼數量上就沒有必要擴增得太大，對降低中國生產核武會有降溫作用。

不過，北京也必須讓其他大國相信，中國的核導彈潛艇對世界穩定有其貢獻。而如果中國擁有4至5艘094型核導彈潛艇，就能隨時有一艘在巡邏。但如果超過5艘，就可能意味著軍方的民族主義激情已經過頭了，這種情緒就像近年來建立航空母艦編隊時一樣。

文章最後說，中國若建立起一個超越實質安全需求的大規模海基核武力，可能會引起外國對北京戰略意圖的懷疑，並引發不必要、對中國有害的軍備競賽。也就是說，一支小而可靠的中國核潛艇艦隊可以讓對手冷靜下來，但大型核潛艦武力反而會引發緊張情勢。

(中時電子報)

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文章來源：China Is Building More Submarines That Carry Nuclear Weapons. And It Could Be a Good Thing.

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