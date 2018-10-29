NBA》代罪羔羊？騎士突然宣布開除教頭泰隆盧

可能連泰隆盧自己也沒想到，這麼快就遭騎士開除了。(美聯社)

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中時電子報

沒想到新球季才打不到半個月，就有總教練宣告下台了！《Yahoo Sports》記者沙拉尼亞29日凌晨搶先爆料，開季6連敗的騎士，突然宣布解雇總教練泰隆盧，改由助理教練祖魯暫代兵符，擺明就替超爛戰績找尋最適合的代罪羔羊。

NBA》騎士有夠爛！主場不敵溜馬吞開季6連敗

泰隆盧是在2016年1月，從騎士前教頭布拉特手中接過兵符，過去3季靠著「小皇帝」詹姆斯領軍，讓他拿下128勝83敗、勝率6成07的優異執教成績，更3度幫助騎士闖進總冠軍賽，其中2016年總冠軍賽逆轉淘汰勇士成功摘冠。

沒想到隨著詹姆斯今夏跳槽湖人，騎士戰績一落千丈，近日又傳出球隊高層希望教練團可以冷凍柯佛、J.R.史密斯、佛萊等老將，改給新秀更多上場時間，擺明本季擺爛立場，就在騎士球迷萌生不滿情緒之際，開除泰隆盧算是滅火。

其實祖魯今年3月期間，就曾因為泰隆盧健康出現問題離隊，暫時執掌過騎士兵符，當時拿下8勝1敗佳績，如今祖魯接下的卻是，球隊陷入一團混亂的尷尬局面，或許騎士老闆吉伯特姿態很明顯，反正隨便找都有一大堆代罪羔羊！

《The Athletic》記者瓦爾登接著爆料，騎士總管奧特曼是在美國時間周日上午，把泰隆盧叫進辦公室直接告知解雇消息，隨後通知所有球員，頓時引發不少騎士球員相當憤怒，因為泰隆盧對老將的偏愛，可能是他的下台主因之一。

(中時電子報)

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