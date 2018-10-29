遇見海中最溫柔夢幻的巨人！《水下三十米》邀你看鯨鯊

2018年10月29日 03:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

深入神秘海洋，美麗生態等我們去發掘！遠至印度群島、近至台灣寶島，TLC《水下三十米》主持人李霈瑜(大霈/ Patty)帶領觀眾透過潛水者的視野一探水中秘境！被譽為水下女神的她，在馬爾地夫的深南之都，為了看見海中最溫柔夢幻的巨人-鯨鯊。

大霈與製作團隊在深夜的船上守株待兔，大霈形容：「親眼看見夢寐以求的大傢伙時，心中的震撼難以忘懷，是這麼真實又讓人難以相信牠就在我面前！」為讓觀眾深入其境，大霈克服水壓問題，戴上特製的全面罩在水底主持。

《水下三十米》盼讓更多人看見台灣海洋文化之美。（TLC旅遊生活頻道 提供）

製作人李景白特別砸重金引進專業水下燈具、360度全景VR攝影機，真實呈現水下30公尺的原色美景，帶領觀眾透過鏡頭窺視海底美麗世界，盼讓更多人看見海洋文化之美，TLC旅遊生活頻道於10月27日起，每週六晚間8點首播《水下三十米》，帶領觀眾一同和大霈的腳步探索水下世界與生物，傾聽大海的故事、發現湛藍之美。

大霈也在節目中首次挑戰「船宿」，暢遊台灣澎湖、綠島及國外馬爾地夫、日本石垣島、印尼科摩多等知名國際潛點，完成潛水愛好者的夢想清單，大霈表示：「傳說中的夢幻潛點真的不是浪得虛名，上一秒龐大的魚群還在我身邊漫遊，下一秒牠們往上衝的樣子又像星際大戰的字幕一樣震撼！」，大霈也提到「台灣其實有許多不輸給國外的絕美潛點，希望透過TLC《水下三十米》將台灣海洋之美宣傳到全世界，讓更多海外旅人能從不同的觀光視角重新認識台灣！」

(中時電子報)